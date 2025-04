Accoglienza a Chieti e poi a Bucchianico le reliquie di San Camillo De Lellis

Le reliquie del corpo di San Camillo de Lellis, santo abruzzese, saranno dal 25 aprile al 30 novembre al Santuario di Bucchianico.

Prima di giungere nella sua città natale, Mons. Bruno Forte, arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, accoglierà le reliquie del Santo a Chieti, presso la Parrocchia della Santissima Trinità alle ore 16.30 del 25 aprile. Da lì, in forma processionale, ci si muoverà verso la Cattedrale di San Giustino, chiesa giubilare, dove presiederà la Solenne Concelebrazione Eucaristica alle ore 17.30.

A Bucchianico le reliquie arriveranno alle ore 20.00 presso il parcheggio del campo sportivo ed in processione si andrà verso il Santuario. Alle ore 21.30 in Piazza San Camillo de Lellis si svolgeranno i saluti istituzionali e la Liturgia della Parola. Alle ore 22.30 traslazione delle reliquie nella Cripta del Santuario per la venerazione dei fedeli.