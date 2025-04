Grande successo per la seconda edizione di Miss RomnÃ¬ Italia 2025

Un successo su tutti i fronti quello ottenuto a Lanciano presso la Casa di Conversazione, dalla seconda edizione di " Miss Romnì Italia " organizzato da Giulia Di Rocco presidente dell'Associazione Amici di Zefferino con il Patrocinio del Comune di Lanciano e interamente finanziato dall'UNAR – Ufficio Anti Discriminazione Razziale presso il Ministero delle Pari Opportunità nell'ambito della II Settimana di azione per la promozione della cultura romanì e per il contrasto all'antiziganismo 2025.

Moda e bellezza sono stati utilizzati come strumenti per abbattere il pregiudizio, 3 le fascie in gara:

Miss Romnì Italia, Miss Eleganza Sara Cetty e Miss Fotogenica

Tra le tante concorrenti in gara, provenienti da diverse regioni italiane, ad aggiudicarsi il titolo è stata la studentessa di giurisprudenza Mersiana Jasari 22 anni, napoletana , residente a Pesaro . La vincitrice, scelta da una giuria tecnica presieduta da Camillo Del Romano, noto organizzatore di eventi come Miss Mondo e Miss Universo, ha ricevuto un premio di 500€ offerto dall'associazione UCRI e consegnato dal presidente Gennaro Spinelli.

Seconda classificata è Morena Di Rosa di Sulmona che si aggiudica oltre al premio di €150 anche la fascia di Miss Fotogenica .

Terza classificata con un premio di € 100, Valentina Casamonica di Roma

Mentre la fascia di Miss eleganza Sara Cetty è stata assegnata a Ismianiana Jasari di Pesaro.

All'evento erano presenti il sindaco di Lanciano Filippo Paolini , che con i suoi saluti istituzionali ha aperto il concorso, da artisti che hanno animato la serata con spettacoli di danza e musica e da Romolo Casamonica ex campione olimpionico di Box . A presentare il concorso sono State Assunta Di Basilico di Pescara e Luce Visco di Isernia

La stilista ufficiale dell'evento, Sara Cetty, ha non solo curato le concorrenti in gara ma anche realizzato una sfilata di moda, rendendo il concorso ancora più suggestivo e prestigioso.

Giulia Di Rocco, ideatrice dell'evento, è una romnì italiana attivista per i diritti umani, assistente legale e membro del Forum SRC istituito dall'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) presso il Ministero delle Pari Opportunità. Inoltre, è presidente della Commissione per l'inclusione della Provincia di Teramo e presidente dell'associazione Amici di Zefferino.