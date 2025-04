I Trabocchi protagonisti della Giornata nazionale del Made in Italy

La giornata internazionale del Made in Italy, organizzata dal Ministero delle Imprese, coinvolgerà anche i trabocchi, le storiche macchine da pesca, il 15 aprile.

Il Comune di Rocca san Giovanni parteciperà all’evento con l’obiettivo di far conoscere e scoprire i trabocchi sempre più conosciuti e popolari nel mondo attirando visitatori e turisti in cerca di originalità e autenticità della costa abruzzese. La Giornata del Made in Italy includerà i trabocchi, oggi sempre più un’attrazione del territorio che ha conservato la sua originalità e purezza materiale nel patrimonio turistico nazionale rendendola un'icona della regione Abruzzo.

La giornata del 15 aprile, dedicata ai trabocchi intesi come frutto d'inventiva, ingegno e tradizione e divenuti icone della regione Abruzzo, sarà così strutturata. Durante la mattinata i ragazzi del plesso scolastico "E. D'Antonio" (5^ primaria, 2^ e 3^ secondaria) visiteranno il Piccolo Museo dei Trabocchi e ascolteranno gli interventi del sindaco Fabio Caravaggio e dell'architetto Marcello Borrone. Poi raggiungeranno il trabocco "Punta Tufano" dove assisteranno alla dimostrazione del funzionamento della macchina da pesca.

Il pomeriggio ci sarà l'incontro, organizzato in collaborazione con il FLAG Costa dei Trabocchi per presentare l'esperienza del Piccolo Museo dei Trabocchi e per riflettere sull'organizzazione di un sistema museale diffuso che testimonia la cultura delle marinerie abruzzesi.

All'evento, che si svolgerà dalle ore 17.00 al Museo, dopo il saluto del Sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, e del Presidente del FLAG Costa dei Trabocchi, Franco Ricci, interverranno Valerio Cavallucci, consulente del FLAG, e Marcello Borrone, direttore del museo, Francesco Di Filippo, dirigente del Servizio Sviluppo locale ed economia ittica della Regione Abruzzo, Raffaele Cavallo, vicepresidente Gal Pesca Abruzzo, e la giornalista Antonella Luccitti in qualità di moderatrice. Durante l'iniziativa si parlerà di genesi, contenuti e prospettive di sviluppo del Museo, strategia regionale per la valorizzazione della cultura delle marinerie abruzzesi, organizzazione di un vero e proprio sistema museale regionale dedicato al patrimonio culturale della pesca, gli sviluppi della candidatura presentata all'Unesco per il riconoscimento dei mestieri e delle attrezzature della pesca a patrimonio immateriale dell'umanità e la strategia di sviluppo territoriale della Costa dei Trabocchi.

"Siamo molto soddisfatti, e al contempo emozionati, di poter annoverare le macchine da pesca, simbolo di Rocca San Giovanni e dell'intera Costa dei Trabocchi, quali eccellenze del saper fare italiano, nella tecnica e nella manualità, in occasione della Giornata del Made in Italy – commenta il sindaco Fabio Caravaggio -. Queste preesistenze storiche, nel corso dei secoli, hanno rappresentato fonte di reddito e sostentamento per le comunità marinare locali, con i pescatori sempre alla ricerca di metodi costruttivi in grado di fronteggiare la continua lotta contro il mare. Il 15 aprile vogliamo rendere omaggio all'ingegno dei traboccanti coinvolgendo le scolaresche del paese in visite guidate ed interattive, nonché promuovendo un convegno sulle future strategie di valorizzazione della marineria locale".