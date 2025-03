L'Amerigo Vespucci al Porto di Ortona, macchina organizzativa in fermento

Una prima disamina delle misure da adottare in occasione della presenza della nave Amerigo Vespucci che farà tappa al porto di Ortona dal 4 al 6 aprile prossimi, nel corso del Tour Mediterraneo già in itinere al centro dell'ultima riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto daI Prefetto di Chieti Gaetano Cupello.

L’arrivo della Nave Vespucci, fortemente sostenuto dalla Regione Abruzzo, si inserisce nel più ampio programma organizzato dal Ministero della Difesa, che prevede diverse tappe in porti italiani e del Mediterraneo, di ritorno dal tour mondiale.

"Nel corso della riunione - si legge in una nota - si è preso atto di quelle che saranno, in linea di massima, le modalità di svolgimento dell’evento, al quale il pubblico potrà accedere attraverso un sistema di prenotazione on line, secondo un calendario in corso di definizione ( qui il link di riferimento ), e sono state individuate le attività e le iniziative che i vari attori istituzionali coinvolti, Marina Militare, Regione Abruzzo, Autorità di Sistema Portuale, Comune e Capitaneria di Porto di Ortona, Forze dell’Ordine, saranno chiamati ad attuare per garantire l’ordinato svolgimento di un evento di sicura, notevole risonanza.

Presso il porto di Ortona, come in tutti porti in cui attraccherà la Amerigo Vespucci, verrà allestito il “Villaggio Italia”, che sarà valida occasione per la promozione del Made in Italy e la valorizzazione delle peculiarità di ciascun territorio ospitante.