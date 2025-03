Innovazione, contenuti, business e passione per la Fiera nazionale dell’Agricoltura

Un’edizione rinnovata a partire dal logo e dai nuovi concept espositivi e la volontà di riaffermare con determinazione il valore culturale, economico e sociale del comparto agricolo.

In programma a Lancianofiera, dall’11 al 13 aprile prossimi, la Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano investe in innovazione, business e contenuti, a partire da una riflessione ad ampio spettro sulla crisi climatica e sulla risorsa idrica, e mette in mostra un settore produttivo strategico a livello regionale e nazionale.

“Il ruolo e il futuro dei giovani in agricoltura; l’urgenza di innovare sistemi e processi con strumenti come la digitalizzazione, la robotica, i droni; le produzioni; l’attenzione alla sostenibilità; il valore della risorsa idrica; l’agrivoltaico; l’enogastronomia di qualità; i cambiamenti climatici – spiega il presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio (nella foto) - sono solo alcuni dei temi che tratteremo nella tre giorni di Lanciano. Per questa edizione numero 63, la Fiera dell’Agricoltura, un riferimento per il settore agricolo nel centro-sud Italia ed il più importante appuntamento del nostro Polo fieristico regionale, sarà ancor più che in passato un luogo di confronto, dove si incontreranno business, contenuti e passione. Riaffermeremo convintamente – aggiunge Mercurio - il valore culturale, economico e sociale del comparto agricolo a partire dal nuovo logo e grazie alla presenza di tanti e qualificati espositori ed ospiti. Favoriremo il dialogo di filiera, per portare le istanze del settore primario alle istituzioni e agli stakeholders e per accompagnare un ricambio generazionale che è una delle sfide per accelerare sulla rotta dell’agricoltura del futuro e della transizione verde”.

A breve sarà completo l’elenco degli espositori che metteranno in mostra i loro prodotti sui 30 mila quadrati di superficie espositiva, di cui 8500 coperti distribuiti su tre padiglioni. Insieme alle presenze consolidate, saranno presenti anche nuovi espositori, tutte aziende leader nella vendita di macchine agricole, attrezzature per giardinaggio e strumenti professionali per la cura del verde. Confermate anche le presenze degli stand istituzionali, delle associazioni che riuniscono il mondo agricolo, delle organizzazioni di produttori, degli ordini professionali, delle scuole e delle agenzie che offrono servizi.

Nelle prossime settimane sarà diffuso il programma ufficiale degli eventi, saranno condivise le informazioni logistiche sul sistema di bigliettazione elettronica e sul servizio di bus navetta gratuito e comunicati gli ospiti nazionali ed abruzzesi della rassegna.

Pronti anche il nuovo sito dedicato alla Fiera dell’Agricoltura e la nuova pagina social.

PER APPROFONDIRE - IL NUOVO LOGO DELLA FIERA DELL’AGRICOLTURA

Ideato dal direttore creativo di Lancianofiera Antonio Di Leonardo, il logo della 63esima edizione della Fiera Nazionale dell’Agricoltura trasmette identità e valori della storica manifestazione fieristica veicolando i concetti di tradizione, innovazione e sostenibilità. L’elemento più evidente è il grande numero “63”, che sottolinea la lunga storia della fiera. Il colore verde richiama la natura e la sostenibilità, mentre il tono ocra evoca la terra e i campi coltivati. Aspetto interessante del logo è il modo in cui la parola “agricoltura” viene accresciuta da elementi grafici che rappresentano le diverse anime del settore primario. Ogni lettera contiene un simbolo evocativo: il fiore per la floricoltura, il bovino per l’allevamento, il grappolo d’uva per la viticoltura, le spighe di grano per la produzione cerealicola e il trattore per la meccanizzazione agricola. Questi dettagli non sono solo decorativi, ma raccontano visivamente la ricchezza e la varietà dell’agricoltura. Il logo è completato da due elementi che ne rafforzano il messaggio: un sole posto sopra la scritta "Fiera", simbolo di energia, crescita e natura, e lo slogan “Coltiviamo valori e valore”, che esprime l’anima dell’evento. Il verbo "coltivare" rimanda direttamente al lavoro agricolo, ma assume anche un significato più ampio, legato alla cura, all’attenzione per l’ambiente, all’innovazione e alla crescita economica del settore.