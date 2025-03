In Senato la presentazione del libro 'Butta via i fazzoletti' - dedicato alla terapia desensibilizzante per la popolazione allergica - a firma dellâ€™abruzzese Sabrina De Federicis

Appuntamento mercoledì 5 marzo dalle 18 alle 19 a Palazzo Madama, Sala Caduti di Nassiriya del Senato, per la presentazione del libro Butta via i fazzoletti. Il volume, a firma di Sabrina De Federicis - Country manager dell'azienda farmaceutica HAL Allergy, abruzzese d'origine - è dedicato alla terapia desensibilizzante per la popolazione allergica. A differenza dei farmaci sintomatici, come cortisonici e antistaminici, che alleviano i sintomi ma non affrontano la causa del problema, la terapia desensibilizzante modifica la storia naturale della malattia.

L'incontro nasce da un’iniziativa della senatrice Daniela Sbrollini, modera la giornalista Romana Gigli. Interventi di: Daniela Sbrollini, decima Commissione permanente del Senato, Intergruppo parlamentare sulle Allergie respiratorie, Paolo Ciani, dodicesima Commissione permanente della Camera dei Deputati, Intergruppo parlamentare sulle Allergie respiratorie, Guido Quintino Liris, quinta Commissione permanente del Senato, Intergruppo parlamentare sulle Allergie respiratorie, Sergio Bonini - istituto di Farmacologia traslazionale del CNR, Lorenzo Cecchi, Associazione allergologi italiani del territorio ed ospedalieri (AAIITO), Mario Di Gioacchino, Società italiana di allergologia, Asma e immunologia clinica (SIAIAC), Intergruppo Parlamentare sulle Allergie respiratorie, Andrea di Rienzo, Intergruppo parlamentare sulle Allergie respiratorie, Michele Miraglia Del Giudice, Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (SIAIP), Maurizio Ridolfi, Società italiana di medicina generale (SIMG), Sabrina De Federicis, HAL Allergy Country Manager e autrice della pubblicazione.



“Le allergie ci perseguitano ma possono essere vinte con la terapia desensibilizzante, la cura che agisce sulle cause dell’allergia senza limitarsi a sopprimerne solo i fastidiosi sintomi - commenta Sabrina De Federicis -. Questo incontro, con il contributo di relatori che operano nel settore di riferimento, vuole essere un momento divulgativo sul tema, a beneficio della popolazione allergica".



La terapia desensibilizzante è l'unica riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale di Sanità (Oms) come curativa e non sintomatica.



La terapia è basata sui medicinali Name Patient Product - regolamentati dall'articolo 5 della legge 94/1998 - e rimborsati dal Servizio sanitario nazionale in sole tre regioni in Italia: Lombardia, Piemonte e Puglia, sulla base di un ISEE al di sotto dei 20mila euro. È in corso la petizione 'Respirare è un diritto di tutti' per avviare l'iter che permetta il rimborso della terapia desensibilizzante in tutte le regioni italiane.