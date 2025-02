Rassegna teatrale 'La Prima Edizione', ecco il programma

La compagnia del Teatro Possibile , nel suo spazio artistico de Le Caltapie , torna a proporre la rassegna di teatro LA PRIMA STAGIONE, giunta alla sua quarta edizione , ospitando grandi artisti quali compagni di viaggio lungo il percorso del racconto e della memoria.

A grande richiesta, il primo spettacolo si intitola “Giuseppina, una donna del Sud” del Maestro Pierluigi Tortora , di origine casertana, caratterizza il suo lavoro tra sperimentazione e tradizione. Nei panni di Giuseppina, Tortora intreccia racconti, ricordi, storie di uomini e donne stupiti e innamorati della vita.

Biglietto € 10

in scena alle ore 21 - GIOVEDÍ 27 febbraio.



Dalla penna ironica e autobiografica il monologo comico antropologico del nostrano Domenico Turchi in “Vallonia”, con il brillante commento musicale del Maestro Angelo Turchi . Un duo familiare che ha tanto da raccontare con leggerezza e garbo, tipici della comicità di Turchi.

Biglietto € 10

in scena alle ore 21 -VENERDÍ 14 marzo.

Per concludere con l’ultima produzione del Teatro Possibile intitolata “MISTICANZA”, tre donne, tre racconti, un elemento: l’Acqua. Un lavoro di sinergia con la scrittrice e poetessa Irene Giancristofaro , autrice dei testi delle tre narrazioni biografie riadattate da Gabriele Tinari, Vittoria Oliva e Annalucia Cardillo , voci e corpo della messa in scena.

Biglietto € 10

in scena alle ore 21 -GIOVEDÍ 10 aprile.

Lo spazio teatrale ha posti limitati, per cui la prenotazione è NECESSARIA per ogni spettacolo!



Per informazioni e prenotazioni: 349 379 8116

Per raggiungere il teatro:

Le Caltapie

c.da Santa Liberata 107/A - Lanciano CH