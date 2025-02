Al via la seconda edizione di TIT, “Il Teatro Intorno a Te” presso il Teatro Camillo De Nardis di Orsogna nell’ambito della stagione di prosa per la direzione artistica di Zenone Benedetto in collaborazione con il Comune di Orsogna. Una rassegna di teatro contemporaneo per raccontare i drammi e la complessità del mondo attuale con intensità e per soddisfare i gusti di un pubblico variegato e attento. Il primo appuntamento è venerdì 21 febbraio alle ore 21.00 con “A.L.D.I.L.À.”, un viaggio tra emozione e mistero a cura della Compagnia Controspot per la regia di Giuseppe Di Simone. Ancora la Compagnia Controspot in collaborazione con l’Associazione Transumanza Artistica per il secondo appuntamento, venerdì 7 marzo alle ore 21.00, con “La Mongolfiera non Soffre d’Insonnia”, spettacolo teatrale scritto da Ugo Trevale e interpretato da Nicola Liberato. Il terzo appuntamento è venerdì 21 marzo alle ore 21.00 con “Cinque”, un viaggio nel microcosmo di cinque personaggi interpretati da Ercole Di Francesco. Ultimo appuntamento giovedì 10 aprile alle ore 21.00 con “E Io ero Sandokan” con la Compagnia della Memoria, spettacolo in CineprOsa di Milo Vallone, che racconta la storia di Pasquale Galliano Magno, avvocato orsognese noto per aver difeso la vedova di Giacomo Matteotti nel processo per l’omicidio celebratosi a Chieti nel 1926.

Vi aspettiamo numerosi!

BIGLIETTI SINGOLI:

PLATEA INTERO € 12.00

PLATEA RIDOTTO UNDER 12 € 10.00

GALLERIA POSTO UNICO € 10.00

Per info e prenotazioni (si può prenotare anche via whatsapp) cell. 3346652279

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Orsogna e on line sul circuito ciaotickets www.ciaotickets.com.

ORARI BIGLIETTERIA:

Da lunedì a venerdì 10.00 – 12.00

Mercoledì 16.00 - 18.00

E da 1H prima dello spettacolo