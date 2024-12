«La magia del cielo d'inverno»

Dopo il successo dell’edizione estiva, il Gruppo Astrofili Frentani torna a offrire a grandi e piccoli la possibilità di osservare il cielo invernale. Venerdì 27 dicembre, a partire dalle 17.00, il Parco Villa delle Rose di Lanciano ospiterà “La città e le stelle – Il cielo d’inverno”, una serata dedicata alla meraviglia del cosmo con osservazioni ai telescopi e la guida esperta degli astrofili di Lanciano.

L’inverno non è solo sinonimo di freddo pungente, ma anche di un panorama stellare completamente diverso da quello estivo. La Nebulosa di Orione e l’ammasso delle Pleiadi, veri gioielli del cielo invernale, saranno protagonisti della serata, insieme a uno spettacolo raro: la parata dei pianeti. Quasi tutti i corpi principali del nostro Sistema Solare saranno visibili: Venere, Marte, Giove e Saturno domineranno il cielo, creando uno scenario imperdibile. Mancherà all’appello solo Mercurio.

“La città e le stelle – Il cielo d’inverno” ci offre l'opportunità di scoprire nuove costellazioni e di ammirare le peculiarità della stagione fredda. Se d’estate lo sguardo si perde tra il Cigno e l’Aquila, in inverno possiamo godere della cintura di Orione, dei Gemelli e del luminoso Cane Maggiore, con la stella più brillante di tutte: Sirio.

Come sempre, l’evento è aperto a tutti e gratuito. Grandi e piccoli sono invitati a partecipare e a condividere con noi la bellezza del cielo stellato. Per partecipare alla manifestazione, l’accesso al Parco Villa delle Rose è quello rivolto verso Corso Trento e Trieste.

Il Gruppo Astrofili Frentani è nato nel 1997 con lo scopo di diffondere la cultura scientifica ed astronomica tra la popolazione e svolgere attività di ricerca. Dalla sua costituzione, l’Associazione ha svolto oltre 300 manifestazioni scientifiche in numerosi comuni d'Abruzzo e Molise , alle quali si aggiungono centinaia di ore di attività presso le scuole del territorio frentano.

Fotografie astronomiche realizzate dai componenti del Gruppo sono state selezionate dalla NASA e da importanti riviste internazionali di astronomia.

Nel febbraio 2023 è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista The Astrophysical Journal un lavoro scientifico sui pianeti extrasolari che ha visto il Gruppo Astrofili Frentani collaborare con alcune delle principali Istituzioni astronomiche internazionali, un’attività che sta continuando. Il gruppo astronomico lancianese è inoltre delegazione territoriale dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), e partecipa al programmaPRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Foto Wikipedia, Il Triangolo Invernale. Sirio è la brillante stella in basso al centro; in alto a destra è visibile la costellazione di Orione, con la rossa Betelgeuse; a sinistra è visibile il Cane Minore, con la luminosa Procione. In mezzo è evidente il chiarore della Via Lattea.