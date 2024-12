Atessa si prepara ad accogliere il Natale tra tradizione, artigianato e divertimento

La magia del Natale avvolge Atessa con il clou degli eventi e delle attività pensati per tutta la famiglia. Le strade del paese, vestite di luci e impreziosite da un sontuoso addobbo all’uncinetto, creano un'atmosfera incantevole che invita a scoprire le bellezze locali e a vivere momenti indimenticabili.

Per i più piccoli, da non perdere l'occasione di salire a bordo del trenino di Babbo Natale, che staziona fisso in Atessa e lunedì 23 dicembre sarà gratuito per tutti, dalle 16:00 alle 18:00. I bambini potranno anche visitare la grande casa di Babbo Natale, con ingresso gratuito, divertirsi con i giochi fissi allestiti in piazza e visitare il Museo del presepio in piazza Oberdan con ingresso gratuito. Non mancheranno gli artisti di strada e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, per rendere il Natale ancora più speciale.

Per chi ama lo shopping e per scoprire le bellezze dell’Artigianato Artistico abruzzese, il percorso degli acquisti natalizi offre l'opportunità di esplorare negozi storici, mercatini e temporary shop, dove è possibile comprare pezzi unici del pregiato artigianato. Ad accompagnare le passeggiate nel Centro Storico di Atessa ci sono stand con tipicità locali, vin brûlé, cioccolate calde e tante golosità che scalderanno le serate invernali.

Ecco il programma dettagliato delle iniziative in arrivo:

SABATO 21

Centro Storico, dalle ore 16 Spettacolo con artisti di strada “Danza aerea tessuti e cerchio acrobatico”

Centro Storico, dalle ore 16 tour guidato con degustazioni (info su coop. Atessiamo)

Piazza Garibaldi, dalle ore 17 Scrippelle e Vin Brulè con gli Alpini

Piazza Garibaldi, ore 21 spettacolo comico Matteo Lupi (info Barone)

Piazza Garibaldi, ore 22 dj set su Pista di ghiaccio

DOMENICA 22

Centro Storico, dalle ore 16.30 Gran Spettacolo con artisti di strada “La Principessa del ghiaccio con trapezio e cerchio”

Teatro comunale, ore 18 Spettacolo di danza “A Christmas Carol”

LUNEDI’ 23

Centro Storico, dalle ore 16.00 alle 18 GIRO GRATUITO PER TUTTI I BAMBINI CON IL TRENINO DI BABBO NATALE

Piazza Benedetti ore 17.30 e 18.15: Gran Christmas show - spettacolo di magia

MARTEDI’ 24

Dalle ore 22 DJ SET SUL GHIACCIO

ATTIVITA’ FISSE