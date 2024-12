Coro Lirico “Giacomo Puccini” in concerto

Sabato 21 dicembre 2024, alle ore 18:00, la Chiesa Maria SS. Assunta di Paglieta ospiterà il concerto del Coro Giacomo Puccini di Chieti, nell’ambito della rassegna nazionale "Christmas Inside". Un evento di grande prestigio che si terrà per il secondo anno in sequenza a Paglieta, dove lo scorso anno il pubblico ha avuto modo di apprezzare la qualità della performance corale e solistica, con una standing ovation che ha segnato il successo dell'iniziativa. Il concerto vedrà la partecipazione del direttore M° Loris Medoro, del tenore Ennio Del Grosso e della pianista Daria Coletti. Un programma musicale pensato per valorizzare la bellezza del Natale attraverso un repertorio che spazia dalla musica sacra alla tradizione corale. L’ingresso all’evento è gratuito, a conferma dell’impegno della comunità di Paglieta nel promuovere la cultura e la musica di alto livello.

Nicola Vitulli, presidente della Sezione Alpini di Paglieta, organizzatore dell'evento, commenta:

«Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare per il secondo anno consecutivo il Coro Giacomo Puccini, una realtà di grande valore che porta con sé una tradizione musicale che arricchisce il nostro territorio. La rassegna Christmas Inside è ormai un appuntamento consolidato che contribuisce a creare un clima di festa e di condivisione nel nostro paese. È un piacere per noi, come Gruppo Alpini, dare il nostro supporto a iniziative che favoriscono la cultura e il benessere della cittadinanza».

Il Sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, sottolinea l'importanza di eventi come questo per la comunità: «Questo concerto si inserisce in un ricco programma di eventi che stanno caratterizzando il periodo pre-natalizio a Paglieta. Da tempo lavoriamo per offrire alla nostra cittadinanza momenti di cultura, musica e socializzazione. L’ospitalità del Coro Giacomo Puccini, per il secondo anno consecutivo, dimostra la crescita dell’offerta culturale di Paglieta e il suo impegno a promuovere la musica di qualità».

L’Assessore alla Cultura, Sandra Cirigliano, aggiunge: «Siamo felici di ospitare nuovamente il Coro Giacomo Puccini a Paglieta. La cultura è un motore fondamentale per la crescita di una comunità, e la musica, in particolare, è in grado di unire le persone. Il nostro impegno come amministrazione è quello di sostenere eventi che arricchiscano il nostro territorio e offrano occasioni di crescita e condivisione per tutti i cittadini».

L’incontro musicale di sabato 21 dicembre si preannuncia come una delle occasioni più importanti per vivere il Natale a Paglieta.