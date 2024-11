"Questo non è amore", Polizia di Stato in campo contro la violenza sulle donne

La Polizia di Stato di Chieti, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha avuto un incontro con gli studenti dell’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “Galiani - De Sterlich” a Chieti presentando la Campagna permanente “Questo non è amore”.

Un pool specializzato di funzionari e agenti della Polizia di Stato si è interfacciato con delle rappresentanze di studenti per illustrare la tematica della violenza di genere in un’ottica di prevenzione ed educazione.

Nell’occasione è stato distribuito un opuscolo informativo dal titolo “Questo non è amore”, elaborato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che vuole fornire spunti di sensibilizzazione sulla tematica finalizzati anche all’emersione delle situazioni di violenza, attraverso il racconto di storie e testimonianze reali.

Un focus particolare viene dedicato alla diffusione dell’informazione sugli strumenti di tutela, in particolare sulla misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore.