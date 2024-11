Il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara ha organizzato una Giornata di Studi in Ricordo della professoressa Francesca Masciarelli, già Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese ed Entrepreneurship. L’evento si terrà il 28 novembre, presso l’aula 31 del Campus di Pescara, a partire dalle ore 14.30. Dopo i saluti istituzionali del Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia, del direttore del dipartimento di economia aziendale, Stefania Migliori, e del Direttore della Scuola Superiore “G. d’Annunzio”, Angelo Cichelli, nell’ambito del Panel “I contributi nell'ambito degli studi sul capitale sociale”, interverranno Andrea Prencipe, dell’Università Luiss di Roma, Enrico Zaninotto, dell’ Università di Trento, Valentina Meliciani, dell’ Università Luiss di Roma e Keld Laursen, della Copenhagen Business School (Danimarca).

A seguire, nel Panel “Applicazioni delle teorie del capitale sociale”, ci saranno gli interventi di Federica Ceci dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Francesca Di Pietro dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, Simona Leonelli dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e Filippo Marchesani dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Alle 17,30 è prevista la cerimonia di premiazione degli studenti Hackathon e la presentazione dei vincitori del premio “Start-up Pitch Day 2024”. La manifestazione si chiuderà con l’intervento della professoressa Augusta Consorti, docente di Economia aziendale presso il DEA della “d’Annunzio”.

“Conosciuta per i suoi contributi allo studio dell’imprenditorialità e dell’innovazione – ricorda il professor Andrea Prencipe, docente di Organizzazione Aziendale alla LUISS - la professoressa Masciarelli ha guidato numerosi progetti di ricerca, offrendo un apporto significativo allo sviluppo del sapere nel campo della gestione delle imprese. Il suo lavoro - sottolinea il professor Prencipe - ha contribuito significativamente alla comprensione di come il capitale sociale e l’innovazione possano trasformare le imprese e facilitare l’imprenditorialità.”

“La professoressa Francesca Masciarelli - aggiunge la professoressa Federica Ceci, docente di Organizzazione Aziendale alla “d’Annunzio - è stata molto amata dai suoi studenti per la sua passione nell’insegnamento e per la capacità di motivare le nuove generazioni di studiosi e imprenditori. Il suo approccio era caratterizzato da una visione interdisciplinare e dalla volontà di costruire ponti tra il mondo accademico e quello imprenditoriale “.

“Questa giornata vuole celebrare il contributo accademico e umano della professoressa Masciarelli, una figura ispiratrice per colleghi e studenti - afferma la professoressa Stefania Migliori, Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale della “d’Annunzio” - La sua passione per l’insegnamento e la ricerca, unita alla sua visione innovativa, sono un modello per la comunità accademica, per le nuove generazioni e per tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscerla”.