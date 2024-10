"Puliamo il mondo", appuntamento rinnovato anche quest'anno

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale di Fossacesia ha partecipato con entusiasmo alla campagna nazionale "Puliamo il Mondo" promossa da Legambiente. Con il motto "Per un clima di pace", questa edizione ha lanciato un messaggio forte e chiaro: la necessità di costruire un mondo più pulito, accogliente e inclusivo, promuovendo un equilibrio armonioso tra l'essere umano e la natura.

L'evento si è svolto oggi presso l'Area Monumentale di San Giovanni in Venere, ha visto protagonisti gli studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo P.D. Polidori di Fossacesia. Grazie all'impegno dei ragazzi, guidati dai loro insegnanti e con la collaborazione di Legambiente, l'iniziativa ha sensibilizzato le nuove generazioni sui temi ambientali e sull'importanza della tutela del nostro territorio.

All'evento hanno partecipato l'Ing. Letizia Finamore di Eco.Lan, la Prof.ssa Paola Marrollo, presidente di Legambiente Lanciano, e il Prof. Giuseppe Scarinci, referente di plesso scolastico e vice preside. Erano inoltre presenti il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, l'Assessore Umberto Petrosemolo, i consiglieri Marina Paolucci e Carlo Luciani e i volontari del Corpo Comunale della Protezione Civile.

L'Assessore Umberto Petrosemolo, a nome dell'Amministrazione Comunale, ha espresso la sua gratitudine alla dirigente scolastica e agli insegnanti per l'adesione all'iniziativa: "Il nostro obiettivo è formare giovani consapevoli e attivi nella protezione dell'ambiente, e queste manifestazioni rappresentano un'occasione fondamentale per trasmettere il valore della sostenibilità e della cura del territorio. Ci lega un obiettivo comune: preservare il nostro ambiente."

Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio nel suo intervento ha sottolineato l'importanza di eventi come questo nel rafforzare il legame tra le istituzioni, i cittadini e le scuole: "Partecipare a Puliamo il Mondo significa assumersi la responsabilità collettiva di preservare il nostro patrimonio naturale. San Giovanni in Venere è un luogo di straordinario valore storico e paesaggistico, e con questa iniziativa vogliamo sottolineare quanto sia cruciale il coinvolgimento delle nuove generazioni nella cura del territorio. Il rispetto per l'ambiente è alla base di una società più giusta e solidale."