Seminario "La sicurezza sul lavoro sinonimo di progresso" all'Ud'A

Il Comitato per lo Sviluppo Economico e per il Sociale organizza per il 16 ottobre alle ore 11 nell'Università d'Annunzio di Pescara (viale Pindaro, 42), Aula 35, un seminario che guarda al futuro partendo da un tema che fa particolarmente discutere visti i dati troppo spesso poco confortanti su tutto il territorio nazionale, ed è la sicurezza sul lavoro.

Il titolo di questo incontro a ingresso gratuito è "La sicurezza sul lavoro sinonimo di progresso", che suona come un augurio ma funge anche da spinta alla concretizzazione di piani di sicurezza e rispetto delle regole che possano alzare la produzione ma non a discapito di chi lavora, ed ecco perché l'evento si pone come opportunità unica per approfondire l'importanza della sicurezza sul lavoro come fattore chiave del progresso economico e sociale.

Saranno la professoressa Paola Nardone del Corso di Laurea in Economia, Imprese e Mercati Finanziari e l'ingegner Paolo Provino (foto), presidente di Enbital (Ente Nazionale Bilaterale Italiano) / Resp. TNV Europe, a dare spazio al tema.

Come anticipa Provino, "ringrazio la professoressa Nardone per l’opportunità e la sensibilità dimostrata per un argomento così importante. È un'ottima occasione per sensibilizzare le future classi dirigenti su un tema che è sinonimo di un sistema economico sviluppato, ma soprattutto, un'opportunità per valorizzare le imprese. Gli studenti avranno la possibilità di conoscere i vantaggi dell’investire nella sicurezza, nella sostenibilità e nel certificare queste skills". Al termine ci sarà un coffee break.