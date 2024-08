Al via la Festa del Volto Santo

Entrano nel vivo a Manoppello i festeggiamenti in onore del Volto Santo, con un programma in cui si alterneranno momenti di preghiera ed incontri pubblici che porteranno in città noti studiosi del Sacro Velo: la festa, che parte domani, e si conclude il 6 agosto, sarà anche un'occasione per celebrare, con il convegno di studi 'Sotto lo sguardo di Cristo, verso il Giubileo', i venticinque anni dall'identificazione del Volto Santo di Manoppello con la Veronica Romana.

Il 31 maggio del 1999, nella sede della stampa estera, a Roma, padre Heinrich Pfeiffer, docente di arte cristiana all'Università Gregoriana, espose le sue tesi sulla identificabilità della Veronica nel Sacro Velo di Manoppello: fu quella una data spartiacque.

La conferenza ebbe un rilievo mondiale e da quel momento, la Basilica, che accolse nel 2006 l'allora pontefice Benedetto XVI, attrae pellegrini da tutto il mondo.

Il convegno di studi, in programma sabato 3 agosto, dalle 9, ospitato nelle sale della Casa del Pellegrino, sarà anche un'occasione per ricordare padre Pfeiffer, autorevole studioso, scomparso a Berlino il 26 novembre 2021 e cittadino onorario di Manoppello dall'8 novembre del 1999 e per riflettere sul cammino portato avanti negli anni a seguire, anche nella prospettiva dell'imminente Giubileo 2025.

Introdotto dagli interventi di padre Simone Calvarese, ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori, di Giorgio De Luca, sindaco di Manoppello e di padre Antonio Gentili, rettore del Basilica del Volto Santo, il convegno vedrà la presenza di Paul Badde, scrittore e autore di diversi saggi internazionali sul Volto Santo, padre Pietro Sirianni, teologo, Silvia Elena Di Donato, docente liceale, Lorenzo Bianchi, dirigente di ricerca del CNR, che esporrà le sue considerazioni sullo stato di conservazione del Velo, e Antonio Bini, studioso ed esperto del Volto Santo che fu tra gli organizzatori di quella conferenza del 1999.

(Ansa Abruzzo)