È morta Angela Di Fabio, la madre dell’arcivescovo Cipollone

È morta ieri all’età di 85 anni Angela Di Fabio, vedova Cipollone, madre dell’Arcivescovo della Diocesi di Lanciano – Ortona Mons. Emidio Cipollone.

La salma è esposta presso la Casa Funeraria Rossi in via Nuova 93 ad Avezzano oggi fino alle 19 e domani dalle 9 alle 14. I funerali saranno celebrati domani alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria in Cese.

«La Chiesa di Lanciano-Ortona si stringe al proprio Arcivescovo Emidio e alla sua famiglia per la morte della cara mamma Angela – si legge nella nota di cordoglio della Diocesi - la preghiera corale di suffragio della nostra Chiesa diocesana sia segno di fraterno sostegno per il nostro Arcivescovo e la sua famiglia».

«Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano; piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio», con questa citazione dal Libro dei Salmi si conclude la nota di cordoglio della Chiesa di Lanciano-Ortona.