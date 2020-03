A Lanciano ha aperto il Caseificio La Bruna

A Lanciano, in Contrada Iconicella, lungo la provinciale verso Fossacesia, è stato aperto con coraggio e senza inaugurazione dati i decreti ministeriali, il Caseificio La Bruna.

Il caseificio è un innovativo laboratorio a vista di mozzarelle, yogurt e altri latticini.

Tutti i prodotti, provengono da latte di produzione propria e da mucche alimentate con il miglior fieno biologico, in pascoli aperti, nelle nostre montagne.

Il locale con sede in via Iconicella, lungo la provinciale verso Fossacesia, gode di ampi spazi che permettono di degustare e acquistare in loco o con prenotazione prodotti alimentari biologici di alta qualità e sopratutto della nostra terra.