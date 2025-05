La BCC di Pratola Peligna nell’Assemblea del 106° esercizio sociale approva un utile record di oltre 10,6 milioni di Euro, in aumento del 33,27%

Eletto il nuovo Collegio Sindacale: Di Benedetto Mimmo-presidente, Di Nino Alessandra Modestinasindaco effettivo, Gentile Lino Nicola-sindaco effettivo, Giammarco Rita-sindaco supplente, Giannandrea Valerio-sindaco supplente.

Nella mattinata di giovedì 1 maggio 2025 si è svolta, presso la Multisala Igioland di Corfinio, l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, che ha confermati ottimi risultati in un bilancio dai numeri molto positivi.

L’appuntamento annuale ha registrato una folta e attenta partecipazione dei soci, che hanno approvato un Bilancio di Esercizio dai numeri rilevanti, esposti dal Direttore Generale Silvio Lancione, quale certificazione delle strategie attuate dalla governance. L’utile di esercizio netto ha toccato un nuovo record pari a 10,61 milioni di euro, con una crescita del 33,27% rispetto allo scorso anno. Tra i vari dati del bilancio che meritano particolare attenzione, citiamo la Raccolta aggregata che ha raggiunto 690 milioni di euro, con una crescita annua del 6,88% e gli Impieghi lordi che si attestano a 278 milioni di euro, con un incremento del 3,45%. Al 31 dicembre 2024 i Fondi Propri della BCC ammontavano a 91,499 milioni di euro con coefficienti di solidità patrimoniale di rilievo. Eccellente, infatti, il CET1 (Common Equity Tier 1 Ratio) pari al 50,73% contro una media dei grandi gruppi bancari pari al 15,10%, indice che scolpisce ancora una volta la solidità dell’azienda.

Il risultato conferma una realtà bancaria solida, che cresce a un ritmo continuo e sostenuto, risultato di un percorso di creazione valoriale di sostegno concreto e robusto nei territori di cui è espressione e con i quali condivide conoscenza e valori. L’istituto resta un indispensabile elemento propulsore grazie alla qualità distintiva di banca di relazione che permette ascolto e supporto continui agli appartenenti alle comunità.

L’Assemblea celebra una Banca orientata allo sviluppo lungimirante, capace di legare l’intelligenza della relazione all’innovazione e alle sfide sui temi dell’Intelligenza Artificiale, allo sviluppo digitale e alla crescita degli obiettivi di sostenibilità, coagulando tali sfide per amplificare il carattere distintivo di banca di comunità.

Il Presidente Alessandro Margiotta: “Oggi possiamo sostenere a gran voce di aver mantenuto l'impegno con i nostri predecessori, peraltro superandoli, e che soprattutto lo manterremo con i nostri successori, augurandoci che lo superino a loro volta. Noi garantiremo loro una banca sempre più patrimonializzata e soprattutto con una competenza territoriale sempre più estesa. Il risultato raggiunto premia un lavoro di squadra dedicato quotidianamente all'azienda, un utile a "due cifre" che evidenzia una gestione non più erratica ma univoca e diretta verso un unico obiettivo, ‘far crescere sempre di più il nostro istituto elevando verticalmente la sua efficienza’. Siamo pronti ad ogni nuova sfida e non temiamo il percorso intrapreso rammentando a noi stessi che ‘le strade dritte non hanno mai forgiato piloti esperti’. Grazie a tutti ed in particolare alla Direzione Generale, rappresentata dal DG Silvio Lancione, a tutti i dipendenti ‘indistintamente’ e a voi soci e clienti, che avete consentito di realizzare questo splendido risultato.”