Metamer apre un nuovo sportello luce e gas a Sambuceto

Venerdì 14 febbraio è stato inaugurato il nuovo sportello Metamer a Sambuceto in via Cavour 7, un'importante novità per i cittadini di San Giovanni Teatino. Questo sportello si inserisce nell'ambito delle iniziative di Metamer per migliorare i servizi energetici e promuovere l'efficienza energetica in tutta la regione.

Metamer, che da sempre fa della territorialità un tratto distintivo, conta attualmente 18 sportelli attivi sul territorio abruzzese e ha in programma due nuove aperture nel corso del 2025, confermando il suo impegno a garantire una presenza capillare e un servizio sempre più vicino ai cittadini.

L'azienda è fortemente radicata su Abruzzo, Molise e Marche, ed è riconosciuta come prima società di vendita energetica con sede in Abruzzo, con più di 85.000 clienti, con una rete di sportelli fisici, consulenti territoriali e con investimenti costanti sulla digitalizzazione.

I servizi disponibili nella sede di Sambuceto

Consulenza e attivazioni forniture luce e gas ad uso domestico e professionale;

Consulenza su pacchetti di efficienza energetica Metamer (fotovoltaico, caldaie, pompe di calore, condizionatori, wallbox ricarica auto);

Assistenza su forniture;

Richieste di voltura, subentri e allacci;

Un’intervista con i protagonisti

Durante la cerimonia di apertura abbiamo avuto l'opportunità di intervistare alcune delle figure principali di Metamer e del Comune di San Giovanni Teatino.

Nicola Fabrizio, Amministratore Delegato di Metamer, ha spiegato l'importanza della strategia inbound dell'azienda: “Metamer da sempre ha scelto la strada di rinunciare alla vendita telefonica e al porta a porta. La nostra idea è quella di portare il servizio la consulenza energetica sotto casa senza disturbare i cittadini con telefonate o visita porta a porta”.

All'inaugurazione era presente anche il Sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente ha accolto con benevolenza Metamer che investe sul territorio e l'Ing. Filippo Palacco, Responsabile Efficienza Energetica di Metamer, ha spiegato come la consulenza dedicata Metamer permette di efficientare la propria abitazione e come riscaldarsi nel miglior modo possibile e come rinnovare le fonti energetiche passando dai combustibili fossili al sole.

Il video

La sede Metamer a Sambuceto

Orari e recapiti