GF Arredamenti, tutto per uffici, ristoranti e altre attività commerciali

Familiarità, efficienza, efficacia, funzionalità. Sono parole chiave in ogni ambiente di lavoro. Lavorare in un ambiente confortevole ed efficiente, in cui tutto funziona come una macchina perfetta riveste un’importanza fondamentale. Tra i segreti di molti ristoranti c’è un forno garanzia di ottime cotture, sentirsi accolti in un ufficio è tra i miglior biglietti da visita di un’attività commerciale.

Nel settore della fornitura e dell’allestimento degli ambienti di lavoro, di negozi e locali di ogni genere, è una totale garanzia GF Arredamenti. La società di Marco Felice, ricca di decenni di esperienza, è specializzata nell’arredamento e nella vendita di attrezzature per attività commerciali di ogni genere e lavoriamo da sempre con le migliori aziende nazionali e internazionali del settore al fine di mettere a disposizione dei clienti il meglio dei prodotti e tecnologie avanzate presenti sul mercato.

“Aiutiamo a realizzare i vostri sogni” riassume il metodo di lavoro di GF Arredamenti che segue passo per passo il cliente dalla progettazione alla post vendita. Trasformando le idee dei clienti in progetti concreti per qualunque attività nel mondo del food. Così come viene portata avanti una fondamentale scelta dei materiali e studio degli spazi, grazie alle sinergie con artigiani altamente competenti e professionali, per le attività no food. Tra i punti di forza di GF Arredamenti anche la realizzazione e l’allestimento per grandi impianti, punto di forza è la realizzazione di locali “chiavi in mano” con la collaborazione di aziende specializzate. Nella sede di GF Arredamenti è presente anche un magazzino in cui sono disponibili attrezzature usate, rigenerate e pronte per la consegna in tutto il territorio nazionale.

GF Arredamenti si trova in via San Rocco 10 a Vasto ed è possibile contattarli telefonicamente allo 0873583371 o tramite l’email gfarredamentisrl@tiscali.it. Sulla pagina facebook, raggiungibile al link https://www.facebook.com/profile.php?id=100092834991081 , e sul sito web https://www.gfarredamentibar.it/ è possibile visionare l’ampia offerta e alcune delle ultime realizzazioni.