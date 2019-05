Anche Lanciano sciopera per il clima

“Fridays For Future Lanciano" sceglie di partecipare al secondo sciopero globale contro i cambiamento climatici.



Il corteo partirà venerdi 24 maggio alle ore 9, da Piazzale Pietrosa per arrivare poi in Piazza Plebiscito dove si svolgerà un'assemblea pubblica di sensibilizzazione al tema.



Il movimento nasce spontaneamente dagli studenti in risposta all'appello della sedicenne svedese Greta Thunberg.

"Per la seconda volta - si legge in una nota - milioni di cittadini scenderanno nelle piazze di tutto il mondo, per ribadire che bisogna mutare l'attuale sistema di sviluppo non più sostenibile. I governi devono agire per mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5° C.

"Fridays For Future Lanciano" sollecita le istituzioni locali a dichiarare emergenza climatica e a organizzare tavoli di lavoro con il movimento per sviluppare un futuro ecosostenibile per la città.

Invitiamo tutti e tutte ad unirsi alla protesta per riprenderci il destino del nostro pianeta".