Nuoto, Abruzzo decimo al Trofeo delle Regioni

La Rappresentativa Abruzzo Esordienti A di nuoto ha conquistato il decimo posto al 24/o Trofeo delle Regioni, totalizzando 291 punti, di cui 100 nelle staffette, che si è tenuto per il terzo anno consecutivo nella piscina olimpionica del villaggio 'Torre del Faro' a Scanzano Jonico (Matera): si tratta del secondo miglior piazzamento di sempre nella manifestazione per l'Abruzzo, dopo l'ottavo posto di diversi anni fa. La selezione era formata da Isabella Cilli (The Hurricane), Valentina Procaccini (The Hurricane), Giulia Diodati (Club Aquatico), Valentina Nocita (Club Aquatico), Arianna Hanzelewicz (Swamp Swimming), Federico Cornice (Interamnia Fitness), Simone D'Adamo (Mille Sport San Salvo), Alessandro Di Pietro (Centro Nuoto Sulmona), Mirko Chiaversoli (Pinguino Nuoto Avezzano), Lorenzo Ciancetta (Swamp Swimming). I ragazzi erano accompagnati dagli allenatori Mattia Trignani (The Hurricane) e Daniele Ronci (Swamp Swimming) e il delegato del Comitato Accompagnatore Mario Paris (Pinguino Nuoto).

"Quello che volevo proprio sottolineare è il carattere di questi ragazzi - ha commentato il tecnico Mattia Trignani - che per tutto l'anno si sono veramente dati da fare, hanno lavorato sodo con i propri allenatori e con le proprie società, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo incontrato per i noti problemi con gli impianti (chiusura di alcune piscine, tra cui Le Naiadi, ndr) e hanno raggiunto un ottimo obiettivo grazie alla loro perseveranza e al loro carattere. Sono veramente da elogiare".

"Quest'anno - ha spiegato - avevamo un organico molto completo, nel senso che magari negli altri anni avevamo una punta o due punte e il resto della squadra non rispecchiava un livello omogeneo. Il risultato, il decimo posto, racchiude proprio questa completezza: magari avendo una sola punta non potevi aspirare a quella posizione, invece l'obiettivo era quello di entrare tra le prime dieci, anche se viste le difficoltà di questa stagione per allenarsi, era più un auspicio. I ragazzi però si sono comportati veramente bene sotto tutti i punti di vista, a livello educativo e di prestazioni. Va fatto un applauso sia agli atleti, ma anche a tutti i loro allenatori delle varie società, perché durante tutti questi mesi di difficoltà sono riusciti comunque ad ottenere veramente un buon risultato. Non credo che le altre regioni abbiano avuto le difficoltà che abbiamo avuto noi quest'anno come Abruzzo".

Per il futuro del nuoto in Abruzzo l'auspicio di Trignani è "che non ci siano altri anni così turbolenti come questo: i ragazzi hanno dato prova delle loro qualità e credo e che il risultato di Scanzano sia sicuramente una spinta in avanti per il movimento natatorio abruzzese. Devo sottolineare che dal punto di vista delle qualità degli atleti non siamo stati mai da meno rispetto alle altre regioni: per quanto riguarda invece le strutture, lì abbiamo molto da lavorare ancora per avvicinarci alle altre realtà, però credo che il risultato dei ragazzi debba dare nuova luce e nuova spinta al movimento abruzzese".