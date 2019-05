Trionfo abruzzese al Giro d'Italia, impresa di Dario Cataldo

Vittoria abruzzese nella tappa numero 15 del 102° Giro d'Italia, la Ivrea-Como di 232 chilometri.

Dario Cataldo (dell'Astana) arriva a braccia alzate sul traguardo festeggia la sua prima vittoria nella corsa rosa battendo il compagno di fuga Mattia Cattaneo.

Cataldo e Cattaneo, in fuga sin dai primi chilometri della tappa, hanno retto fino all'ultimo e, alla fine, è stato l'abruzzese a prevalere con uno sprint di potenza.

Dario Cataldo, nato 34 anni fa a Lanciano, è di Miglianico.

"Sono felicissimo - ha dichiarato in un'intervista a Rete 8 -. Sognavo una tappa al Giro. È stata una fuga lunghissima e pensare che non mi sentivo bene e avevo passato una brutta notte. Ho preso in testa la curva finale e ho coronato il mio sogno dopo anni di lavoro al servizio dei miei compagni“.