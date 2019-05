"Ti vogliamo bene, pres": un anno fa la scomparsa di Odoardo Di Mattia

Ad un anno dalla dolorosa scomparsa, la Volleyball Lanciano ricorda il suo indimenticabile presidente, Odoardo Di Mattia.

Un anno fa sei andato via come quando la notte cade la neve, in silenzio, lieve, con tutto il paesaggio che cambia ovattato, irreale.

Ho subito sentito la tua mano sulla spalla e quel sorriso ironico e bonario che mi rassicurava: "Non preoccuparti".

E il buio profondo del dolore si è pian piano trasformato, come quando la notte cade la neve, con le parole di Vito e Cecilia, quelle di Gianluca, con la presenza di genitori e atlete, con il supporto di Marcela e Desirè.

Come quando la notte cade la neve il paesaggio è diventato dolce, fiabesco, con la vicinanza umana e concreta di Aniello, Silvia, Mira, Elisa, Marco, Giacomo, Simona, Sandro, Daniela, Davide

Come quando la notte cade la neve, in silenzio, col tuo aiuto, abbiamo ricostruito; sono arrivate Laura e Valentina, Martina e Martina, il gruppo Pav che ha creduto in te e in noi.

Senza proclami, come quando la notte cade la neve, il nostro cammino ha lasciato orme importanti, sempre fianco a fianco, con la vittoria del Torneo di Tocco, con un minivolley e un maxivolley esplosi nei numeri, con Mattia a darci una mano, con gli strabilianti risultati che ci hanno portato a vincere Titoli e Coppe.

Ed ora, pres, tu che da lì puoi, col tuo cuore buono e con i tuoi improbabili scout, con quelle dita che giocano con quel ricciolo, come quando la notte cade la neve, magari dacci ancora una mano... capisci a me!!!

"Voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mo ascolti e come allora sorridi!"

Ti vogliamo ben, pres