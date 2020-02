Coronavirus, la Asl di Chieti cerca medici per dare informazioni h24

Cercansi medici a tempo determinato per dare informazioni telefoniche sul Corona Virus nelle 24 ore.

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha adottato una delibera per reperire personale straordinario da impiegare nel servizio telefonico dedicato, strutturato in 3 turni per dare agli utenti tutte le informazioni sull'epidemia che genera nella popolazione preoccupazioni di varia natura.

Al numero verde già istituito dall'Azienda, 800 860 146, possono rivolgersi tutti i cittadini che desiderano saperne di più su norme di comportamento in situazioni di rischio potenziale o reale, sulle strutture a cui far riferimento, sulle modalità di trasmissione di un eventuale contagio, e avere chiarimenti sui dubbi e timori legati alla natura e alla diffusione del virus.

Poiché la Asl non dispone al proprio interno delle unità necessarie, verranno arruolati 17 medici, reclutati in base alla graduatoria aziendale vigente, e, in subordine, tra i professionisti che hanno fatto domanda di inclusione nella nuova graduatoria aziendale di medicina generale, o, ancora, tra gli iscritti alla graduatoria regionale di medicina generale valida per il 2020. Nel caso le suddette modalità non siano sufficienti a reperire le unità necessarie, verranno arruolati gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale.

Al personale assunto verrà riservato il trattamento economico dei medici della Continuità assistenziale.

Al fine di assicurare un servizio realmente efficiente, evitando le attese che inevitabilmente si generano se a rispondere è un solo medico, i tre turni saranno così articolati:

dalla ore 8.00 alle 14.00 saranno disponibili 3 professionisti

dalle 14.00 alle 20.00 saranno in due

mentre dalle 20.00 alle 8.00 si stima che possa esserne sufficiente uno.

I nuovi assunti prenderanno servizio già entro il prossimo week end.

Infine, a disposizione degli utenti c'è anche un indirizzo e mail dedicato: covid19@asl2abruzzo.it