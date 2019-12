Citroen C3 Aircross: il SUV compatto e pratico da guidare

Il nuovo arrivato di casa Citroen è un SUV che ha stupito tutti gli appassionati del genere, perché tra i più versatili che si possano trovare attualmente sul mercato automobilistico. Il Citroen C3 Aircross infatti ha forse solamente l'anima del vero e proprio SUV, perché in quanto ad estetica e manovrabilità si può tranquillamente paragonare ad una utilitaria. È perfetto per la guida in città, anche in mezzo al traffico, perché le sue dimensioni lo rendono un'ottima via di mezzo tra il classico fuoristrada e la più pratica citycar. In quanto a prestazioni, è difficile rimanere delusi ed è per questo che il Citroen C3 Aircross è così amato!

Quello che in molti non hanno invece apprezzato del nuovo arrivato è il prezzo: ancora troppo elevato per potersi definire vantaggioso. Le opzioni di acquisto però sono diverse e vale la pena prendere in considerazione anche tutte le alternative che abbiamo a disposizione per poter avere questo SUV compatto a nostra disposizione.

Citroen C3 Aircross con noleggio a lungo termine

Una delle formule più gettonate degli ultimi tempi è proprio quella del noleggio a lungo termine, che ormai si è ampiamente diffusa anche tra i privati. I vantaggi di questa opzione d'altronde sono davvero tantissimi ed il primo è sicuramente il fatto di dover pagare solamente un canone mensile senza sborsare alcuna somma ingente. La gamma di modelli disponibili con la formula del noleggio lungo termine Citroen contempla anche il C3 Aircross e vale dunque la pena prendere in considerazione questa possibilità. Dopotutto, se in moltissimi hanno scelto di approfittarne un motivo deve pur esserci ed è la convenienza!

Citroen C3 Aircross di seconda mano

Il Citroen C3 Aircross è un SUV recente, che è stato lanciato nel mercato automobilistico da appena un paio d'anni e che quindi è piuttosto difficile da trovare di seconda mano. D'altro canto, se si riesce a scovare qualche occasione potrebbe valerne davvero la pena, proprio perché si tratta di un modello nuovo che quindi non può aver macinato troppi chilometri. Ancora più vantaggioso sarebbe trovarlo a Km 0: potrebbe esserci qualche concessionaria che lo propone in vendita con questa formula e sarebbe una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire! Le auto a Km 0 sono infatti quelle impiegate per fiere ed esposizioni, già immatricolate e quindi disponibili a prezzi vantaggiosi ma praticamente nuove di zecca in quanto a chilometraggio ed usura.

Citroen C3 Aircross: conviene acquistarlo usato?

Come abbiamo detto, il Citroen C3 Aircross è un SUV sicuramente molto interessante sia in quanto ad estetica che a prestazioni. Vale però la pena chiedersi se convenga acquistarlo usato, visto che il prezzo non è proprio alla portata di tutti e qualche dubbio è doveroso porselo. Sicuramente, questo SUV merita di essere preso in considerazione ma non se l'intenzione è quella di rivolgersi al mercato delle auto nuove. Le occasioni migliori sono infatti quelle offerte dal noleggio a lungo termine o eventualmente dall'usato: è in questi casi che acquistare il Citroen C3 Aircross può rivelarsi un vero e proprio affare!