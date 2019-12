Paglieta, giovane militante della Lega al sindaco: “Giudicato colpevole di essere un duro padano”

“Ho svolto un periodo di lavoro presso il Comune di Paglieta, come volontario del Servizio Civile Nazionale. Pensavo di trovarmi a ‘casa’, ma purtroppo non è stato così. Sono stato discriminato e insultato per la mia militanza nei confronti della Lega. Non da altri coetanei, neanche da rappresentanti di partito della sinistra, ma dal Sindaco, carica istituzionale e primo cittadino di una comunità intera.”

Così Gianrocco Di Matteo, militante della Lega Giovani Abruzzo in una lettera aperta nei confronti del sindaco di Paglieta Ernesto Graziani. “Nell’ambiente di lavoro e davanti a tutti i dipendenti comunali, - spiega Di Matteo - il Sindaco mi ha giudicato come ‘poco intelligente’ perché colpevole di essere un ‘duro padano’, di non condividere i suoi principi politici e di simpatizzare per la Lega e per Matteo Salvini, ‘come se la quaglia votasse per il cacciatore’.

“Un Sindaco che si proclama da sempre di sinistra, che predica l’uguaglianza, la condivisione, la non discriminazione e la tutela per le categorie più ‘deboli’ come ad esempio i giovani, - prosegue il militante leghista - dovrebbe garantire pari diritti e rispettare anche chi non ha la sua stessa tessera di partito. Per di più all’interno di un Municipio, luogo di tutti i cittadini e non solo di quelli di una ‘maggioranza politica’.

“Ho deciso di rendere pubblica la mia storia perché non riesco ad accettare questa situazione di intolleranza e discriminazione da parte di colui che dovrebbe essere il garante della democrazia e della pluralità di idee ed opinioni politiche in paese. Non mi aspetto più che il Sindaco si batta affinchè ognuno possa esprimere il proprio pensiero politico, - conclude Di Matteo - ma credo che a chiunque debba essere garantita la possibilità di poter avere le proprie opinioni, di poterle manifestare serenamente, magari con un sano confronto e non con una aprioristica faziosità.”