A Lanciano torna l'albero di Natale ecosostenibile

Richiama un iceberg, si chiama #GOON il progetto che si è aggiudicato il concorso di idee per la realizzazione dell'albero di Natale ecosostenibile a Lanciano. L'installazione multisensoriale, ideata dall'ingegnere-architetto Pierluigi Di Nola, rimanda al tema dell'emergenza climatica e del corretto utilizzo delle risorse ambientali. Il progetto è stato presentato dal sindaco Mario Pupillo e dall'assessore alla Cultura Marusca Miscia. #GOON è un parallelepipedo alto 10 metri con struttura portante in alluminio che sorreggerà teli bianchi in polietilene - la plastica da imballaggi - che saranno tagliati fino a formare un vuoto all'interno a rappresentare l'albero. Il materiale è stato appositamente prodotto da Artigian Plastic con plastica rigenerata che sarà poi riutilizzata per realizzare borse destinate a studenti e cittadini di Lanciano. L'albero-non albero sarà illuminato a led, all'interno avrà un sistema audio che riprodurrà la voce dei ghiacciai che si sciolgono.

Accensione sabato 7 alle 18.30.