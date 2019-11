Fossacesia: pubblicato il bando di gara per la nuova palestra nel Villaggio degli Studi

Sulla Gazzetta del 25 novembre, atto numero 138, è stato pubblicato il bando per l’appalto dei lavori della realizzazione della nuova palestra nel Polo Scolastico San Giovanni in Venere, a Fossacesia. L’intervento, per complessivi € 1.500.000,00, è finanziato mediante contributo di cui al D.M. MIUR 11 FEBBRAIO 2019 N. 94 “Piano Palestre”. La scadenza per presentare le offerte, è fissata alle ore 12:00 del prossimo 16/12/2019. La struttura sportiva è conforme alle vigenti norme CONI ed ai Regolamenti delle rispettive Federazioni nazionali. Il progetto, redatto in collaborazione fra l’architetto Antonio Colanzi e l’ing. Silvano Sgariglia, era stato presentato nel corso di un incontro, ai docenti e alunni delle medie e delle quinte classi della Scuola Elementare . La palestra disporrà di un campo per volley, basket e altre attività di squadra al chiuso, che misurerà 28x15; di 2 spogliatoi di 54 metri quadri l’uno; 2 spogliatoi per gli istruttori-insegnanti; un locale infermeria; un’aula per la didattica sportiva e servizi. E’ stata prevista una tribuna per il pubblico che può ospitare fino a 280 posti a sedere. Nella parte superiore, insieme ad altri spazi è prevista anche un’area ristoro.

“Oltre alla struttura sono previsti anche lavori per le sistemazioni esterne, la realizzazione di parcheggi e spazi di manovra, con stalli di sosta per autovetture, disabili e scuolabus con circa 21 posti auto – aggiunge il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Finalmente siamo entrati nella fase più importante dopo un lungo percorso avviato nella precedente amministrazione da me guidata e con il prezioso apporto degli uffici tecnici comunali. Il nuovo impianto andrà ad aggiungersi a quelli già realizzati presso il Villaggio degli Studi sul Viale San Giovanni in Venere, che è stato un obiettivo che mi sono posto sin dal mio primo mandato come sindaco di Fossacesia. Ci apprestiamo ad arricchire il campus con una struttura di fondamentale importanza per i nostri giovani.”