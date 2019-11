A Lanciano incontro di presentazione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Martedì 26 novembre alle 21.00 nel Polo Museale in via Santo Spirito n. 77 a Lanciano si terrà un importante incontro di presentazione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si svolgerà anche in Abruzzo il prossimo 30 novembre.

Dopo i saluti di Mario Pupillo, sindaco di Lanciano, interverranno S.E. mons. Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano-Ortona, Antonio Dionisio, presidente Banco Alimentare dell'Abruzzo, Dora Bendotti, assessore alle Politiche sociali e giovanili del Comune di Lanciano, Elio Vicchiarello, coordinatore della Colletta Alimentare nel territorio, e Federico Bassi, coordinatore nazionale della Colletta Alimentare. Modera la giornalista Gioia Salvatore.

Si tratta di una bella occasione per conoscere il significato più profondo di un gesto che da ventitré anni coinvolge tanti volontari e tanti donatori, in una splendida sinergia di condivisione e gioia.