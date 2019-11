Fossacesia, a breve al via ai lavori su via Sangro e alla rotonda della Pedemontana

Inizieranno a fine settimana i lavori di sistemazione di Via Sangro, a Fossacesia, che saranno eseguiti dall’impresa Grassi, per conto della Provincia di Chieti, che è proprietaria della strada. “Finalmente ci siamo – afferma con soddisfazione il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, che più volte aveva sollecitato l’Ente provinciale ad utilizzare le risorse che sono avanzate dal finanziamento, concesso sotto la mia presidenza, per la realizzazione della rotonda all’incrocio tra la Mediana e via Fonte delle Cave -. Gli interventi si erano resi necessari per rendere più sicura via Sangro, tra le più trafficate del centro perché attraverso essa si raggiunge la zona industriale, la Fondovalle ed il casello autostradale ma anche per evitare gli allagamenti di alcune abitazioni che persistono sulla via, in occasione di manifestazioni temporalesche particolarmente consistenti e che accadono con sempre maggior frequenza” I lavori riguarderanno anche la sistemazione dell rotonda sulla SP Pedemontana, particolarmente rovinata. Il residuo di finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti ammonta a €47.457,53. “Inoltre- aggiunge Di Giuseppantonio-ricordo che nell’ambito dei lavori di metanizzazione che stanno riguardando alcune zone di Fossacesia, tra le quali quella in prossimità del bivio tra contrada Piantonata e la zona denominata Patongo, la Unireti, società concessionaria delle reti gas per conto del Comune di Fossacesia, procederà, a conclusione degli interventi, al rifacimento dell’asfalto lungo il tratto di strada interessata ai lavori”.