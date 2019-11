Sciopero dei lavoratori Sevel, la Fiom Cgil: "Adesione del 70%"

Si è tenuto ieri sabato pomeriggio lo sciopero dei lavoratori Sevel. "Anche questa volta l'adesione si attesta al 70%", dice in una nota il segretario della Fiom Cgil Alfredo Fegatelli, "Questa conferma è un chiaro segnale verso l'azienda che rimane sorda rispetto alle richieste dei lavoratori. Va aperta una trattativa per verificare quali sono i reali volumi produttivi e se questa nuova turnazione è necessaria. Allo stato attuale, vista l'assenza di un confronto sulle reali esigenze produttive della Sevel, la FIOM non vede la necessità di mantenere tale turnazione. I lavoratori hanno ribadito la volontà di essere coinvolti sul futuro dello stabilimento. La Fiom, seriamente preoccupata per il futuro delle Lavoratrici e dei Lavoratori della Sevel e dell'indotto, ritiene urgente un confronto istituzionale per capire le reali intenzioni dell'azienda".