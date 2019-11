Teatro Fenaroli di Lanciano, il 10 novembre lo spettacolo "Povera Gente ma onesta"

Eccoci arrivati alla seconda data della XVII Edizione del Festival di Teatro Dialettale “Premio Maschera d’Oro” Città di Lanciano, inclusa nella stagione teatrale 2019/2020. Il Teatro Fenaroli di Lanciano ospiterà, infatti, Domenica 10 Novembre alle ore 17.00 un’altra esilarante commedia. In programma, lo spettacolo “Povera Gente ma onesta” di Giuseppina Cattaneo.

Il testo, in tre atti, è messo in scena dall’Associazione I TUFS, e riflette (e fa riflettere, con il sorriso) sui ritmi e le attitudini della vita in città e in campagna. La vita monotona di due famiglie che abitano a Caserotto, piccolo paese di provincia, viene smossa dall’arrivo dei nuovi vicini provenienti dalla “città”: la famiglia Chiesa. Maria e Anna dimostrano da subito la loro cordialità e semplicità alla famiglia Chiesa e ne vengono ricambiati. Sembrerebbe andare tutto per il meglio quando Isidora, l’amica di “città” della signora Chiesa, arrogante e presuntuosa, viene a farle visita. Colpo di scena sarà un piccolo furto, a causa del quale, finiranno tutti al commissariato, colpevoli e non.

Per non perdere questo, e i prossimi appuntamenti, è possibile acquistare i biglietti su Circuito online Ciaotickets oppure presso i rivenditori Ciaotickets a Lanciano, ovvero:

Venditti Musica - Corso Trento e Trieste

Mail Express - Via S. Spirito

Tabaccheria Bruno Maria - Centro Comm. La Fontana

Sangritana Viaggi & Vacanze - Piazza dell'Arciprete

Agenzia Viaggi Bi Travel - Via Ferro Di Cavallo



Per “Povera gente, ma onesta” e per i successivi spettacoli del cartellone, sono previste riduzioni per i possessori della fidelity card Le Vie del Commercio, per i soci dell'Università della Terza età, per i soci di compagnie teatrali amatoriali, per i soci della BCC, per ragazzi fino a 13 anni e ultrasessantacinquenni.