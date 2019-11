Giornata mondiale del diabete, screening gratuiti e prevenzione in provincia di Chieti

Tante le iniziative di informazione e prevenzione rivolte ai cittadini della provincia di Chieti in occasione della Giornata mondiale del diabete che quest’anno è dedicata al tema “Proteggi la tua famiglia” e che in Abruzzo, secondo gli ultimi dati Istat disponibili, colpisce il 5,8% della popolazione, tra cui il 20,8% delle persone di 65 anni e oltre (rispettivamente il 5,3% e il 16,5% in Italia).

Domenica prossima, 10 novembre, a Francavilla al Mare la responsabile del Centro diabetologico territoriale di Chieti, Anita Minnucci, ha organizzato la “Passeggiata della salute” con partenza alle ore 15 da piazza Adriatico (rotonda Asterope). Tutti i cittadini sono invitati perché «il movimento produce salute e aiuta a prevenire il diabete».

Sempre a Francavilla al Mare, lo staff dell’Ambulatorio di Diabetologia presso l’Istituto Padovano di piazza San Franco, giovedì 14 novembre dalle ore 9 alle 12, sarà a disposizione delle persone interessate ad avere informazioni e una prima valutazione per prevenire o curare la malattia diabetica. L’équipe del Centro diabetologico territoriale sarà a disposizione anche a Chieti mercoledì 13 novembre nell’ex ospedale Pediatrico dalle ore 9 alle 12.

Anche il Servizio regionale di Diabetologia pediatrica dell’ospedale di Chieti organizza un evento formativo rivolto alla scuola. Il convegno, organizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Castel Frentano, si svolgerà lunedì 11 novembre e sarà dedicato all’inserimento del bambino con diabete a scuola. «L’iniziativa - spiega il responsabile del Servizio, Stefano Tumini - ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del piccolo con diabete e la sua sicurezza in ambito scolastico. Cercheremo di fornire al personale, docente e non, strumenti conoscitivi e operativi per permettere la gestione efficace e in completa serenità dello scolaro con diabete di tipo 1». Interverranno anche i medici Teresa Ciociola, Gabriella Levantini e Milena Catenaro. I lavori saranno introdotti dal dirigente scolastico Paola Cianciosi.

A Guardiagrele martedì 12 e giovedì 14 novembre, dalle ore 8.30 alle 12.30, i cittadini potranno accedere gratuitamente al servizio di Diabetologia del Presidio territoriale di assistenza, di cui è responsabile Gianfranco Primavera. Medici e infermieri sottoporranno agli utenti un questionario per la valutazione del rischio ed effettueranno gli accertamenti necessari a stilare il “profilo di rischio”, oltre a fornire ogni informazione su modalità e stili di vita idonei alla prevenzione della malattia.

Sabato 9 novembre a Vasto il team di Diabetologia e i tre Lions Club organizzano lo screening gratuito per la diagnosi e prevenzione del diabete mellito di tipo 2. Alle ore 9 si terrà un incontro pubblico con interventi di Michelina Tascione (direttore Distretto sanitario), Maria Rosaria Squadrone (diabetologa), Silvana Di Santo (medico di base), Delia Farina (odontoiatra), Marisa Ulisse (dietista). A seguire controlli glicemici gratuiti, test per il rischio di sviluppare diabete nei prossimi dieci anni, visite odontoiatriche gratuite ai pazienti diabetici. Testimonial la campionessa vastese di nuoto Giulia De Ascentis.

Da martedì 12 a giovedì 14 novembre dalle ore 9.30 alle 12 anche presso la Diabetologia di Lanciano, di cui è responsabile Daniela Antenucci (ospedale Renzetti, palazzina modulo 19), si effettueranno screening gratuiti della glicemia capillare, saranno aiutati i pazienti a compilare i questionari Findrisc per la valutazione del grado di rischio di ammalarsi di diabete, con la collaborazione dei volontari Adif (Associazione diabetici frentani), degli operatori della Croce rossa italiana, dei medici diabetologi e delle infermiere.

Sabato 16 novembre presso il centro commerciale La Fontana di Lanciano dalle ore 15.30 alle 19.30 saranno effettuati test della glicemia al capillare e compilati i questionari Findrisc. Dall’11 al 16 novembre i cittadini potranno rivolgersi per screening e questionari alle farmacie Sparvieri, San Francesco, Marciani Magno (Lanciano), Savelli (Castel Frentano), Verna (San Vito Chietino), Spargoli (Frisa), sempre grazie alla collaborazione di Adif e Croce rossa.