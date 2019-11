Lavoro: opportunità di esperienze in Olanda per infermieri

In Olanda cercano infermieri per un contratto di lavoro o giovani studenti laureandi in infermieristica disposti a svolgere un tirocinio formativo. Con l'obiettivo di trovare infermieri disposti a spostarsi e lavorare in un altro Paese dell'Unione europea Regione Abruzzo e Università "G. D'Annunzio", in collaborazione con i servizi Eures Abruzzo e Eures Olanda, organizzano una giornata informativa presso il Campus universitario di Chieti il prossimo 8 novembre dalle ore 10. In quella sede rappresentanti del servizio Eures Olanda verificheranno se ci sono infermieri disposti a spostarsi in Olanda per un contratto di lavoro oppure per un periodo di formazione a pagamento.

Alla giornata informativa sarà presente l'azienda olandese Pleyade, che è in grado di offrire contratti di lavoro oppure opportunità per svolgere presso le proprie strutture il tirocinio Erasmus. L'azienda Pleyade fa parte del Servizio sanitario olandese nella regione di Arnhem - Nijmegen; ha circa 1300 impiegati dispiegati su 12 strutture tra case di cura, ospedali e istituzioni educative. L'azienda partecipa attivamente alla ricerca tecnologica applicata all'assistenza sanitaria e alla cura infermieristica. La giornata informativa si apre, nella mattinata, con la presentazione sullo stato di salute del mercato del lavoro in Olanda a cura della delegazione Eures Olanda. Sarà poi la volta dei rappresentanti della società Pleyade che indicheranno le offerte di lavoro e le opportunità di tirocinio Erasmus. Il periodo lavorativo in Olanda prevede un percorso di formazione e accompagnamento, apprendimento della lingua olandese, inserimento immediato nel sistema di assistenza sociale e previdenziale dei Paesi Bassi e possibilità di crescita professionale del lavoratore.

Nel pomeriggio sono poi previsti colloqui individuali con l'azienda. Inoltre durante la giornata verranno presentati dai consulenti della rete Eures i programmi comunitari "Your First Eures Job" (www.yourfirsteuresjob.eu/it) e "Reactivate" (www.reactivatejob.eu) che prevedono dei contributi economici forniti dall'Unione europea per contratti di lavoro e tirocinio. L'iniziativa di venerdì 8 novembre è rivolta a coloro che sono in possesso della laurea in infermieristica o titoli equipollenti e agli studenti laureandi in infermieristica interessati a svolgere un tirocinio in Olanda, prima o dopo la laurea, nell'ambito del Programma Erasmus Traineeship. Per partecipare è necessario registrarsi su: https://orientamento.unich.it/news/eu-mobility-infermieri-olanda.