La neurologia torna al centro del dibattito medico con il convegno ECM dal titolo ‘I sintomi nascosti della Sclerosi Multipla’, presso l’istituto Neuromed. Il tema è quello dell’approccio multidisciplinare alla Sclerosi Multipla, malattia neurodegenerativa che oggi colpisce più di 120.000 persone in Italia. Si tratta infatti di una patologia che presenta sintomi di diversa natura, ancora oggetto di studi e ricerche della comunità medica e scientifica. Ai sintomi ‘tipici’, si aggiungono infatti problematiche e disfunzioni che vanno dall’affaticamento all’ansia, con un forte impatto sulla qualità della vita del paziente. Il convegno non è importante solo per quanto riguarda la sclerosi multipla: evidenzia infatti un aspetto oggi importantissimo per tutta la neurologia, quello della multidisciplinarietà delle terapie e dello studio di questa tipologia di patologie. Recensioni interessanti sul mondo della neurologia moderna vengono dalla clinica Villa Mafalda di Roma, centro dotato di un reparto specializzato all’avanguardia. Villa Mafalda ha spesso condiviso opinioni sulle ultime novità e sui trend del settore della neurologia, facendo luce su una specializzazione medica oggi sempre più importante.

I progressi della ricerca, secondo le recensioni di Villa Mafalda

Insieme alla sclerosi multipla, Morbo di Parkinson e Alzheimer rappresentano oggi alcune delle malattie più studiate in ambito neurologico. Le motivazioni sono diverse: da una parte si tratta di patologie legate all’invecchiamento, dunque con un impatto sempre più importante in un Paese con una popolazione dall’alta aspettativa di vita come l’Italia. Alzheimer e Parkinson sono inoltre patologie dalle cause ancora in gran parte sconosciute. Solo recentemente la ricerca ha saputo definire meglio il meccanismo alla base del Parkinson, come segnalato da VillaMafalda che da Roma cita una ricerca dell’Università di Pittsburgh, negli Stati Uniti. Molto recenti anche gli studi dei neuroscienziati della Columbia University Medical Center, condivisi dalla clinica Villa Mafalda, che hanno permesso di sviluppare un farmaco in grado di smaltire le proteine associate all’Alzheimer. Ancora in fase di test, il medicinale potrebbe rivelarsi fondamentale per il rallentamento della malattia.

Le opinioni di Villa Mafalda sulle tecnologia per la neurologia

Importanti passi avanti vengono anche dal mondo della tecnologia. La clinica Villa Mafalda ha spesso espresso opinioni positive riguardo alle novità dell’High Tech che hanno saputo migliorare la qualità delle prestazioni mediche. Esemplare il caso della chirurgia, una disciplina che ha saputo impiegare al meglio le nuove tecnologie della robotica e della fotonica. I moderni laser rappresentano oggi uno degli strumenti più precisi per operare aree particolarmente delicate del cervello, e non solo. Lo testimoniano le recensioni di AktiVision, il reparto oculistico della clinica romana, che illustrano i vantaggi - sia per gli specialisti che per i pazienti - dei laser a scopo chirurgico. Maggiore accuratezza e minore invasività, secondo AktiVision, migliorano la qualità e riducono le tempistiche di intervento e di ripresa del paziente. Punti di forza che, nell’oculistica come nella neurochirurgia, fanno la differenza e permettono di offrire prestazioni mediche di alto livello.

La ricerca da una parte, lo sviluppo tecnologico dall’altra, sono al momento gli aspetti più importanti per comprendere le patologie neurologiche più diffuse come Alzheimer e Parkinson, e allo stesso tempo agire con terapie e interventi efficaci. Due facce della stessa medaglia, imprescindibili per una medicina che sappia dare risposte ai pazienti e ai cittadini.