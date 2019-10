Il Comune di Lanciano forza la porta e si riprende il mercato coperto

“Il Mercato Coperto torna ai lancianesi e agli ortolani, i veri custodi di questo luogo dove la cultura agroalimentare della nostra Città di esprime ai massimi livelli da decenni”. Lo afferma il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo.

“Ci vorranno dei lavori per rimediare ai danni, numerosi, che abbiamo trovato: sarà l'Autorità Giudiziaria ad occuparsi dei responsabili di quello che abbiamo trovato dentro la struttura, smontata pezzo pezzo negli ultimi giorni. Andremo fino in fondo perché è giusto e perché questa è la casa di tutti i cittadini lancianesi.

Prossimo obiettivo è riportare dentro il Mercato Coperto, il prima possibile ma in totale sicurezza, gli ortolani. Gli uffici e l'Assessora Francesca Caporale sono già al lavoro da giorni per questo obiettivo.

Sono stanco, ma felice. È un bel giorno per Lanciano, grazie a tutti coloro che hanno lavorato per restituire a Lanciano questo luogo così importante per la nostra storia e la nostra tradizione”.