Cinquanta studenti in visita a Treglio grazie all'Erasmus

Arrivano studenti da ogni parte d'Europa a Treglio per conoscere il borgo dipinto dove sono circa un centinaio le pitture a fresco che abbelliscono le vie del paese. Cinquanta i ragazzi giunti grazie al programma Erasmus da Francia, Spagna e e Repubblica Ceca per partecipare a un progetto del Liceo artistico e classico 'Pantini-Pudente' di Vasto (Chieti). Per loro un tour nelle tra gli affreschi, con la guida delle insegnanti dell'associazione Treglio Affresco, presieduta da Antonella D'Addario. Poi un incontro con l'amministrazione comunale: il sindaco Massimiliano Berghella, il vice Orlando Bellisario e l'assessore Giusi Di Renzo. Quindi tutti nell'aula didattica. "E' entusiasmante - dice Berghella - incontrare tanti giovani con la voglia di conoscere e imparare.

Treglio è ormai punto di riferimento e d'attrazione, non solo in Italia, per quanto concerne l'affresco. Ed è questa la chiave per portare sempre più turisti, in un binomio suggestivo con la Costa dei trabocchi".