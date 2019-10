Provincia di Chieti: al via 24 interventi per le frane derivanti da maltempo

Nei prossimi giorni, in corso di consegna da parte dell’Amministrazione provinciale di Chieti di 24 interventi dell’ammontare di circa 6 milioni e 900 mila euro, finanziati con DPCM del 27 febbraio 2019 per i danni eccezionali dovuti agli eventi meteorologici che colpirono l’Abruzzo nella seconda metà del mese di gennaio 2017 ed erogati dalla Regione Abruzzo attraverso la “Struttura di missione per il superamento emergenze di protezione civile regionali .

“L’Ente ha concluso in pochi giorni la stipula dei contratti d’appalto – spiega il Presidente Mario Pupillo – che ci consentono di intervenire sul dissesto idrogeologico, un fenomeno che caratterizza in negativo il nostro territorio provinciale ma che ovviamente viene aggravato dal maltempo che si manifesta sempre più spesso in termini di eccezionalità. Poter avviare 24 opere contemporaneamente ed incidere sugli smottamenti di S.P. importanti è un traguardo reso possibile grazie al personale degli Uffici tecnici della Provincia che lavora su più fronti seppur numericamente esiguo”.

N. CUP Titolo intervento Importo Complessivo INTERVENTO 1 D77H19000880001 Sistemazione smottamento SP 2 "Tricalle-Francavilla" 127.306,00 € 2 D77H19000890001 Sistemazione smottamenti SP 3 "Tricalle - San Martino" 195.987,00 € 3 D37H19001090001 Sistemazione smottamenti SP 32 "Tollo - Filetto" 307.212,00 € 4 D87H19001080001 Sistemazione smottamenti SP 41 "Tollo - Stazione di Tollo" - SP 19 "DI Nisio" - SP 5 "S. Salvatore" 222.340,00 € 5 D47H19001020001 Sistemazione smottamenti SP 95 "Casoli - Fara San Martino" 140.000,00 € 6 D77H19000910001 Sistemazione smottamenti SP 214 "ex SS 263" 207.000,00 € 7 D77H19000920001 Sistemazione smottamenti SP "Fara S.M. - Corpisanti" 650.000,00 € 8 D17H19000990001 Sistemazione smottamenti SP 37 "Fondo Valle Dendalo" 250.000,00 € 9 D47H19001040001 Sistemazione smottamenti SP 14 "ex SS 81" 503.000,00 € 10 D77H19000930001 Sistemazione smottamenti SP 28 "Vacri - Semivicoli" 188.000,00 € 11 D27H19000990001 Sistemazione smottamenti SP 9 "Chieti - Filetto" - SP 42 "Canosa - Stazione di Crecchio" 173.000,00 € 12 D27H19001000001 Sistemazione smottamenti SP 76 "Ascigno - Capoposta 289.000,00 € 13 D27H19001010001 Sistemazione smottamenti SP 75 "Feltrino" - SP 87 "Sterparo" - SP 70 "San Vito - Villa San Leonardo" 241.175,00 € 14 D57H19001170001 Sistemazione smottamenti SP 81 "San Vito - Fossacesia" 490.729,00 € 15 D97H19001470001 Sistemazione smottamento SP 79 "Castellana" 250.000,00 € 16 D17H19001000001 Sistemazione smottamento SP 71 "San Domenico - S. Eusanio" 91.707,00 € 17 D77H19000950001 Sistemazione smottamenti SP 117 "Traversa di Paglieta" - SP 127 "Paglieta - Atessa" 170.000,00 € 18 D87H19001100001 Sistemazione smottamenti SP 155 "Colledimezzo - Borrello" - SP 119 "Sangritana" 225.000,00 € 19 D77H19000940001 Sistemazione smottamenti SP 164 "Quadri - Stazione di Palena" 270.000,00 € 20 D87H19001090001 Sistemazione smottamenti SP 107 "Peligna" - SP 133 "Torricella - Villa Santa Maria" - SP 132 "Torricella - Fallo" 250.000,00 € 21 D47H19001030001 Sistemazione smottamento SP 178 "Cupello - Montalfano" 318.000,00 € 22 D57H19001160001 Sistemazione smottamento SP 207 "Palmoli - Dogliola - SS 650" 103.000,00 € 23 D17H19000980001 Sistemazione smottamenti SP 138 "Carpineto Sinello - Atessa" - SP 216 ex SS 364 "Atessa" 643.775,00 € 24 D77H19000900001 Sistemazione smottamenti SP 115 "Perano - Tornareccio" - SP 216 "ex SS 364 di Atessa" 552.483,00 €

In corso di approvazione anche i progetti esecutivi finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con DM 49/2018 per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali: per l’annualità 2019 sono previsti 9 finanziamenti per un totale di 17 opere dell’importo di circa 3 milioni e 280 mila euro (allegato).

“Nei prossimi giorni – conclude il Presidente - l’Amministrazione provinciale avvierà le varie procedure di gara per appaltare i lavori di manutenzione stradale e con l’obiettivo di concluderli, condizioni meteo permettendo, entro fine anno.