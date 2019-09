Torna 'Campioni di InnovAzioni 2019', candidature entro il 7 ottobre

Presentato oggi al Comune di Pescara Innovazioni2019, format alla sua sesta edizione che porta a Pescara il 15 e 16 novembre premi ed eccellenze dell'innovazione dell'industria e dei servizi.

All'edizione di quest'anno possono concorrere tutte le PMI, Start-up e Spin-Off universitari con sede legale e operativa in Italia, che hanno ideato o realizzato negli ultimi 24 mesi uno o più progetti innovativi, in termini di innovazione di prodotto, di processo o organizzativa. Le iscrizioni sono aperte fino al 7 ottobre e per tutte le informazioni si può visitare il sito www.innovazioni.camp.



Due categorie di gara distinte in questa edizione: PMI e Start-up/Spin-off universitari. Ciò consentirà l'ammissione in finale di un numero doppio di partecipanti rispetto alle edizioni passate ed ogni categoria avrà tre vincitori, che avranno inoltre accesso di diritti alla finale del Premio Best Practice di Salerno, con cui da due anni il Premio Campioni di Innovazioni è gemellato.



Sarà attributo il "Premio Speciale METAMER" alla start-up più innovativa, mentre il Golden Sponsor Maico premierà il migliore progetto start-up in ambito medicale. Ulteriore riconoscimento al progetto più interessante nell'ICT.

I Premi saranno consegnati il 15 e 16 novembre nell'ambito della sesta edizione dell'Evento InnovAzioni promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con la Consulta Regionale dei Servizi Innovativi e con il patrocinio del Comune di Pescara.

"Come ogni anno - spiega il Presidente della Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara, Cristiano Fino - ci sarà una premiazione riservata alle grandi aziende e quest'anno saliranno sul palco dell'Aurum Enio Barbarossa, Presidente di Cesar srl che controlla il marchio Acqua & Sapone, per la straordinaria capacità innovativa tale da rappresentare un modello per il sistema imprenditoriale italiano e Francesco Casoli, Presidente Elica Spa per lo straordinario percorso imprenditoriale a livello internazionale, per il radicamento territoriale e le pregevoli attività sviluppate con la Fondazione Ermanno Casoli".



Anche quest'anno su rafforza il sodalizio con le tre università abruzzesi, come spiega il Presidente della Consulta Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo, Lino Olivastri, che aggiunge: "Nelle due giornate dedicate all'evento si svolgerà la gara di idee denominata Innovation Hackathon, che vedrà impegnati gli studenti universitari nella risoluzione di problematiche aziendali sottoposte da aziende associate a Confindustria Chieti Pescara".

Alessandro Addari, delegato all'Internazionalizzazione di Confindustria Chieti Pescara, ideatore del format ha annunciato la presenza il 15 e il 16 novembre a Pescara di business angels e incubatori di impresa.

Presenti: il title sponsor Metamer, rappresentata dal direttore marketing Alessandra Troilo; il golden sponsor Maico, con il referente marketing Nicola Candeloro; il vice sindaco Giuseppe Santilli; Franco Iannelli di Secretel che ha illustrato il progetto Serena, che prevede l'addestramento dei cani molecolari a riconoscere i sintomi del coma diabetico e a dare l'allarme su un dispositivo elettronico.



Il Direttore Generale di Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte, ha evidenziato come il format cresca ogni anno, diventando ormai un punto di riferimento e un palcoscenico imprescindibile per imprese, startupper, curiosi e innovatori. Una grande occasione in cui creatività e business si incontrano e creano valore. "L'area metropolitana Pescara Chieti - precisa Di Giosaffatte - diventerà la capitale dell'Innovazione, grazie ad un accordo frutto delle amministrazioni locali, come confermato dal sindaco Carlo Masci, Confindustria, le aziende e gli incubi tiri di impresa".