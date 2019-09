Lanciano, 17enne aggredito dai coetanei: rischia di perdere un occhio

"Mio figlio, Emanuel Masciarelli, 17 anni, la mattina dell'apertura delle feste lancianesi nel parcheggio largo Bianco, è stato aggredito e malmenato da 6 suoi coetanei. Se qualcuno avesse visto qualcosa mi chiami. Rischia di perdere un occhio". E' l'appello del padre di Emanuel, Davide, che in un post su Facebook denuncia l'accaduto avvenuto intorno alle 5.30 di mattina del 14 settembre durante le Feste di Settembre a Lanciano. E' il secondo triste episodio in pochi giorni. E' in pericolo di vita il 26enne che nella notte di apertura delle feste è precipitato da una balconata.