La Luna piena del Raccolto di venerdì 13: non accadrà più per altri 20 anni

Appuntamento oggi venerdì 13 settembre con la 'Luna del raccolto': è la Luna piena più vicina all'equinozio autunnale.



''Secondo la tradizione dei nativi americani la Luna più vicina all'equinozio d'autunno è la Luna del raccolto perché nei giorni che precedono e che seguono questo plenilunio, il nostro satellite sorge circa 20-30 minuti prima'', ha spiegato l'astrofilo Nicolò Conte, dell'Associazione Stellaria di Perinaldo (Imperia). ''Il fenomeno - ha proseguito - rende le notti più luminose ed era stato notato fin da tempi antichi. Appena tramontato il Sole la Luna illumina il paesaggio permettendo, ad esempio, di continuare i lavori agricoli''.



Il fenomeno astronomico raggiungerà la fase massima alle 6:33 (ora italiana) del 14 settembre. Secondo Newsweek, una luna piena in un venerdì 13 è una rara coincidenza, che non si ripeterà per altri 20 anni, fino al 13 agosto del 2049.

Le superstizioni sulla data del venerdì 13 sono radicate nel Cristianesimo, secondo National Geographic. Il 13° ospite all’Ultima Cena fu l’apostolo Giuda, che tradì Gesù, e la crocifissione di Gesù avvenne di venerdì. Esiste anche la teoria secondo cui il 13 ha una “pessima reputazione” venendo dopo il completo numero 12 (12 mesi in un anno, 12 segni nello zodiaco, ecc.).

Ai giorni nostri, per esempio, i film horror sul venerdì 13 hanno contribuito a mantenere queste spaventose associazioni e molti grattacieli evitano ancora di assegnare il numero 13 ad un piano, passando direttamente dal 12 al 14.