Ancora 2 settimane per iscriversi all’ITS Sistema Meccanica, la scuola di post-diploma in meccatronica che dà lavoro

Ancora 2 settimane disponibili per potersi iscrivere ai corsi 2019 dell’ITS Sistema Meccanica di Lanciano. I corsi saranno totalmente gratuiti e formeranno "Tecnici superiori per l'Automazione ed i Sistemi meccatronici - Industria 4.0”. In accordo con le esigenze delle aziende del settore meccanica, meccatronica e automotive i corsi ITS saranno dedicati alla formazione di tecnici in linea con le tecnologie abilitanti di Industria 4.0, le competenze più richieste oggi dal mondo del lavoro. I corsi sono realizzati con la collaborazione delle più grandi aziende del territorio (SEVEL, HONDA, DENSO, IMM e molte altre).

Big data analisys, stampa 3D, programmazione avanzata di PLC, automazione e robotica etc. sono solo alcuni dei temi oggetto di approfondimento dei corsi, oltre naturalmente alle materie più convenzionali (manutenzione, meccanica, qualità e sicurezza, disegno tecnico, inglese tecnico, etc.) e ai cosiddetti softskill (problem solving, team building, comunicazione, aggiornamento continuo), tutti requisiti irrinunciabili per entrare nel mondo del lavoro.

La Fondazione ITS Sistema Meccanica di Lanciano (Ch) conferma i numeri di successo che la contraddistinguono in termini di (occupazione) 90-92% e l’alta qualità della formazione erogata, confermandola anche quest’anno nella categoria “d’eccellenza” nel rapporto annuale di monitoraggio stilato dal MIUR - INDIRE.

Maggiori informazioni e bando sono scaricabili dal sito web www.innovazioneautomotive.eu