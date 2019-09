Lanciano, successo per la prima edizione di "Giovani Orizzonti Live Talent"

Lanciano, grandissimo successo in piazza Plebiscito martedì 10 settembre come antipasto delle tradizionali “Feste di Settembre” per il nuovissimo talent ideato dal regista e presidente dell’ “Associazione Orizzonti in Scena”, Antonio Primomo. La stessa associazione, dopo il clamoroso successo della commedia teatrale “Senza Quatrine Nzi Cante Messa” che negli ultimi mesi ha registrato il tutto esaurito in tutti i teatri e piazze abruzzesi, ha bissato un altro successo con “GIOVANI ORIZZONTI LIVE TALENT” in una piazza gremita in ogni ordine di posti.

Un Talent dedicato ai giovani minorenni, con dedizione alla musica, al canto, al ballo ed alle band di musica rock, gli stessi sono stati divisi in 4 squadre capitanate da rispettivi coach artistici qualificati, fra cui: Maurizio Di Martino animatore musicista lancianese, il maestro Nicola Calabrese presidente dell’Associazione “Amici delle Lirica” , Adriana Taddeo direttrice

coreografa della “Ginnastica Eterea” e Claudio Fantini, direttore della “School of Rock”.

La giuria d’Onore formata: dall’attrice Tiziana Di Tonno, dal tastierista dei “Camaleonti” Massimo Brunetti e dal Presidente della “Scuola Civica di Musica F. Fenaroli” l’Avvocato Alberto Paone, dopo aver osservato attentamente tutte le esibizioni, con un verdetto unanime ha decretato vincitore della I^ edizione le piccole allieve della Ginnastica Eterea di Lanciano, con il nome del gruppo “La ragazza con il cuore di latta” , appartenenti alla coach Adriana Taddeo, le stesse ragazze hanno portato a casa una esclusiva scultura trofeo dell’artista e maestro Juan Carlos e si sono fregiate del titolo di “Giovane Orizzonte Feste di Settembre”, assegnata anche un premio speciale alla giovane cantante Francesca Rapino del coach Maurizio Di Martino, premio consegnata direttamente dalla Madrina della serata, la bellissima modella Francesca Persiani Miss Abruzzo 2019, reduce dalla finale nazionale di Miss Italia di Jesolo, premio assegnato da una giuria popolare presieduta dalla stessa Francesca Persiani, e coadiuvata dagli imprenditori: Patrizia Di Pentina, Valerio Memmo, Dino D’Alanno e l’artista Juan Carlos.

La serata ha avuto un inizio emozionante con la presenza in passerella dai più piccini ai ragazzini e dagli adolescenti, e sono stati loro i veri protagonisti della scena con un momento moda dedicato alle collezioni autunno-inverno del negozio “L’Arcobaleno” di Atessa, e con l’attenta direzione artistica di Camillo Del Romano, gli stessi bambini hanno contribuito a riscaldare il numerosissimo pubblico presente strappando ovazioni ed applausi, prima dell’inizio del talent.

La conduzione della serata è stata affidata all’attore teatrale e musicista Giuseppe Didone ed al volto noto Mediaset la bella Annabruna Di Iorio, protagonista nei programmi di Rete4 di Donnavventura e Ricette all’Italiana, con una conduzione elegante e piacevole.

Sul palco si sono succeduti fra gli ospiti: William Di Lello cantante di Amici 9, il cabarettista imitatore Tony Russi. Insomma, un format molto accattivante con l’attenta regia di Antonio Primomo che si rifà ai Talent televisivi in una veste Live di Piazza, che ha stregato il pubblico presente che ha gradito ed applaudito ogni performance dei ragazzi per tutta la serata, aspettando fino a notte tarda il verdetto finale.

I complimenti per la riuscita della serata sono arrivati sul palco direttamente dall’Assessore agli eventi Marusca Miscia e dal presidente delle “feste di settembre” Maurizio Trevisan.

Le foto sono state curate direttamente dal fotografo Lino D’Avino, il service audio luci della serata curata da Camillo Scaglione.