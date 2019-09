Premio Cambiamenti, domani a Rocca San Giovanni l’evento clou regionale

Sarà la Torre Vinaria della Cantina Frentana, a Rocca San Giovanni, ad ospitare domani pomeriggio l’ultimo atto del tour di promozione abruzzese del Premio nazionale “Cambiamenti”, voluto dalla CNA nazionale per promuovere e sostenere il pensiero innovativo delle nuovo imprese italiane, le cosiddette start-up. L’incontro, in programma alle 17,30 in Contrada Perazza, chiude una prima fase di animazione sul territorio regionale, che ha già visto precedenti appuntamenti all’Aquila, Teramo ed Avezzano.

L’evento di domani – organizzato congiuntamente dalle CNA di Chieti e Pescara – dovrebbe essere anche il più partecipato del lotto: sia per l’elevato numero di imprese che presenteranno i loro progetti, sia per le diverse personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale abruzzese e nazionale che hanno annunciato la propria presenza: tra gli altri, l’assessore alle Attività produttive, Mauro Febbo; il presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, Gennaro Strever; il presidente e la coordinatrice nazionale di CNA Giovani Imprenditori, Marco Vicentini e Laura Cipollone.

Tante le opportunità per le imprese che, candidandosi al Premio, entreranno a far parte di una vera e propria “comunità” di start-up: 20mila euro al vincitore, due anni di noleggio a lungo termine di un’auto, oltre alla partecipazione a importanti masterclass realizzati con la collaborazione dei partner del Premio, sono i principali riconoscimenti messi in palio, insieme ad alcuni servizi e ad altre opportunità messe invece a disposizione da CNA. L’atto conclusivo nazionale del Premio, vinto lo scorso anno da un’impresa abruzzese, la Altaai dell’aquilano Massimiliano Falcone, si terrà a fine novembre a Roma; mentre la finale regionale, che designerà l’impresa partecipante alla sfida conclusiva, si terrà alla Facoltà di Economia dell’Università d’Annunzio, a Pescara, in data ancora da definire.