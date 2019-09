Lanciano, barmen di tutta Italia in sfida con i liquori Varnelli e pensando a D'Annunzio

La sfida sarà a “colpi” di liquore d'anice e di fantasia, pensando al Vate. Si terrà il 9 settembre prossimo, a Lanciano (Ch), la “Varnelli mix competition”, gara nazionale riservata ai barmen, che arriveranno un po' da tutta Italia. Protagonista della giornata, promossa dalla “Password Group”, sarà la distilleria Varnelli. “Un marchio – spiega Rino Bussolo, presidente di “Password Group” - ricco di storia e di popolarità. Fondata nel 1868, grazie all'esperienza erboristica di Girolamo Varnelli, l'azienda di Pievebovigliana è la più antica casa liquoristica marchigiana. Attraverso quattro generazioni ha mantenuto con scrupolosa professionalità i vecchi metodi di lavorazione artigianali e la segretezza delle ricette con cui si assicura l'alto standard qualitativo dei prodotti”. L'iniziativa si svolgerà in un locale di prossima apertura, il "Santo Palato" situato in via Villa Martelli 1 a Lanciano.

L'appuntamento si aprirà a mezzogiorno con una masterclass nella quale si racconterà e si spiegheranno l'azienda Varnelli, le sue creazioni centenarie, la sua evoluzione e le sue peculiarità. Intervento a cura di Fabio Bacchi, del magazine BarTales; ospite d'onore Simonetta Varnelli. Prevista anche la degustazioni dei prodotti.

A seguire competizione tra barmen. “I quali -. riprende Bussolo – sono chiamati a inventare e a preparare un cocktail, a base di anice Varnelli e che dovrà essere ispirato all'opera o alla vita di Gabriele D'Annunzio”. La gara sarà seguita e valutata da una giuria composta da famosi barmen, quali Riccardo Marinelli, Tommy Colonna e Federico Leone. A presiedere l'evento Bacchi e Paolo Sanna del ristopub Banana Republic di Roma. Saranno assegnati riconoscimenti.

“Iniziativa – conclude Bussolo – con cui ci si darà poi appuntamento a Roma per il 23 e 24 settembre prossimi per un Bar Show internazionale”. La “Password Group”, con sede a Castel Frentano (Ch), racchiude le associazioni “Password bartender”, “Password Academy” e la Federazione Italiana Barman Abruzzo e Molise.