Aspettando il Dono, gli appuntamenti della settimana con le Feste di Settembre

Una settimana ricca di appuntamenti quella che anticipa le tre giornate clou delle Feste di Settembre e che si concluderà, domenica 8, con la sfilata del Dono alla Madonna del Ponte.

Mercoledì 4 (doppio spettacolo alle 18.30 e 21, in piazza Plebiscito) una giornata dedicata ai bambini con “Il Circo Incantato”: su una pista azzurra allestita sotto un castello incantato, in un paesaggio popolato da animali di legno dipinti a mano, compaiono buffi personaggi arrivati da posti lontani. Tra illusioni, gags, scherzi, risate, magie, giochi di luce, spade, coltelli e torce infuocate, momenti di sorrisi e poesia per grandi e bambini nel piccolo circo di strada più magico del mondo.

E’ invece dedicata alla moda la serata di giovedì 5 settembre (ore 21.30, piazza Plebiscito) con "Moda sotto le stelle" - sfilata di moda con gocce di spettacolo a cura dell’associazione LSR Moda e Management. Dal 5 al 7 settembre, inoltre, alle 20.00 in piazza D’armi Torri Montanare è in programma la rassegna “Vite (non) vissute”, Incontro tra cinema e psicanalisi: proiezione di film a tema e successivo dibattito tra registi, psicoanalisti e pubblico, a cura dell’associazione per lo Studio e l’Intervento della Psicoterapia Psicoanalitica A.S.I.P.P. in collaborazione con il cinema Ciakcity Lanciano e Centro Psicoanalitico di Roma (ingresso 3 euro).

Diversi gli appuntamenti per venerdì 6 settembre: alle 18 alla Casa di Conversazione, presentazione del libro “Racconti sonori e di alchimia” di Luca Dragani, ed. Viandanti; alle 21.00 al teatro Fenaroli, Concerto dedicato al Compleanno della Città di Lanciano in occasione dei 3.200 anni, XXII edizione: storia, musica, tradizioni, poesia a cura dell’associazione Lu Cantastorie; alle 21.30 in piazza Plebiscito, invece, concerto Paese della Musica.

Particolarmente ricca anche la giornata di sabato 7 settembre, con l’inaugurazione della Mostra fotografica a cura di Alex Marchesani "Nereidi" (Portici comunali, fino al 16) e, alle 17.00 al Polo Museale S. Spirito, Opening estemporanea d’arte “L’Inferno” di Dante Alighieri: letture e interpretazioni dei canti dell’Inferno, performances di artisti che realizzeranno dal vivo opere a tema, musica live a cura dell’associazione culturale Cafeart e Imagine Fine Art.

Doppio spettacolo di danza alla sera in piazza Plebiscito: alle 21 “Danzando come stelle”, spettacolo di ginnastica aerobica ritmica acrobatica, danza classica, moderna contemporanea e breakdance della Asd Anxa gym di Giulia Ceroli; alle 22 “One Dream”, spettacolo di danza con la direzione artistica di Jacopo Paone, ballerino di Lanciano, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi (dove nella scorsa stagione ha debuttato tra i professionisti) con tantissime esperienze nel mondo televisivo (per esempio l’ultimo Festival di Sanremo), cinematografico e pubblicitario.

Infine, domenica 8 settembre, la giornata dedicata al Dono alla Madonna del Ponte: come ogni anno (festa della Natività di Maria), le contrade di Lanciano e qualche Comune limitrofo affolleranno corso Trento e Trieste con i loro prodotti, i loro valori e i simboli della loro terra per omaggiare la protettrice della città, la Madonna del Ponte. Sono circa 60 i carri che sfileranno in rappresentanza delle contrade cittadine: ogni compagnia è preceduta dal capo contrada, e i contadini sfilano lungo il corso Trento e Trieste cantando inni religiosi, fino alla piazza principale della città, Piazza Plebiscito. Alle 19, come di consueto, la Tradizionale vendita dei donativi.

Il cartellone completo è disponibile sul sito www.festesettembre.it