Lanciano, conclusa la quinta edizione del mercatino del libro usato del Blocco Studentesco

Riuscitissima anche l'ormai conclusa quinta edizione del mercatino del libro usato organizzato dal Blocco Studentesco Lanciano

"È ormai tradizione che, ogni estate, il nostro movimento studentesco metta a disposizione la propria sede e, grazie alla volontà dei militanti, offra questo servizio agli studenti e alle famiglie frentane. - queste le parole di Domenico De Lucia, responsabile del movimento - "Quest'iniziativa rappresenta, per i ragazzi del BS, uno strumento per combattere la piaga del caro-libri, speculazione messa in piedi dalle case editrici con l'appoggio di professori compiacenti che grava in maniera insostenibile sulle famiglie italiane, costrette in questo periodo di difficoltà economica generale ad affrontare ogni anno una spesa esosa per dotare i propri figli dei testi scolastici, fondamentali per il diritto all'istruzione."

“Con orgoglio - conclude De Lucia - possiamo affermare di esser diventati un punto di riferimento per gli studenti e per le famiglie frentane che annualmente accorrono in gran numero per vendere i propri libri ed acquistare quelli di cui si necessita.”