Fossacesia, lo scrittore Umberto Nasuti presenta il libro "Camminando sulla via Tiburtina Valeria Claudia"

Oggi, venerdì 30 agosto 2019, alle ore 21:00, presso il Parco dei Priori di Fossacesia verrà presentato il nuovo libro di Umberto Nasuti, dal titolo “Camminando sulla via Tiburtina Valeria Claudia”. Il libro è un saggio che racconta il cammino fatto nel 2017 da Roma a Pescara sulla Strada Statale n° 5, la via Tiburtina, alla ricerca delle tracce dell’antica strada consolare romana.

“Per Fossacesia è un evento culturale molto importante – afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Si tratta di una ricerca molto interessante e ricca di particolari di Umberto Nasuti, che sicuramente susciterà curiosità su una delle vie romane più importanti, attraverso le quali in Abruzzo si svilupparono commerci e insediamenti”.

Umberto Nasuti scrittore era balzato alla notorietà con il romanzo storico “La Fontana di Longino” (Editrice Itinerari, 2010) per il notevole successo e per aver riportato interesse sulla figura di Longino; successivamente con il saggio “Le acque a Sant’Egidio. Identità Culturali” (Rivista Abruzzese, 2013) attirò l’interesse di tante scuole per gli orti lancianesi siti nella contrada di Sant’Egidio e per la fontana di Civitanova arrivando a presentazione di un convegno per il FAI presso l’EXPO di Milano nel 2015; un successivo romanzo dal titolo “Il giorno cruciale” (Edizioni La Gru, 2016) lo portò in giro per le librerie nazionali; con il romanzo storico “Il patriota giardiniere, Viaggio sulle strade della Brigata Maiella” (Editrice Rocco Carabba, 2017) ha ricostruito le vicende della resistenza abruzzese ricevendo un grande successo in tante cittadine abruzzesi sulla linea Gustav. L’antologia “Il tempo, gli uomini, le cose”, ove è presente un suo racconto, è stato presentato nel salone del libro (Il viandante, 2019). Il libro “Camminando sulla via Tiburtina Valeria Claudia” è frutto di approfonditi studi e ricerche sul campo. Il testo può essere inteso come guida per ritrovare e percorrere l’antico itinerario della via consolare con suggerimenti per ammirare monumenti e luoghi caratteristici, ma anche semplicemente come mezzo per conoscere meglio il nostro Abruzzo e il vicino Lazio. Si scoprono i legami che ci sono stati tra la città eterna e il nostro Abruzzo provinciale. Il libro è strutturato in modo che ogni capitolo corrisponde ad un giorno di cammino e in ognuno di questi ci sono: la descrizione del percorso giorno per giorno, con le indicazioni per trovare il giusto tragitto, con consigli per visitare e osservare monumenti poco conosciuti; Riquadri con approfondimenti di storia antica legata al territorio che si attraversa in quel momento; Vicende di storia recente legata per lo più alle accadimenti del risorgimento o del secondo conflitto bellico che ha molto segnato questi territori; parentesi legata ad uno scrittore o ad un personaggio storico collegato alle città che si attraversano.

“Fossacesia si propone come vetrina per un evento di rilievo, grazie al quale si potrà approfondire la conoscenza della Tiburtina Valeria – dice l’Assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli -. Il libro di Nasuti riveste senza dubbio un’occasione per portare alla luce aspetti storici e archeologici, ma anche per capire come i Romani, nella realizzazione delle vie consolari, utilizzassero già un’alta tecnologica,badassero a mettere in risalto gli aspetti paesaggistici, senza perdere di vista lo scopo principale di creare una vasta rete stradale, ancora oggi ammirata e utilizzata”.